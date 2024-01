January 26, 2024 / 05:08 PM IST

Kevin Sinclair : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం మ్యాచ్(Debut Match) ఎవ‌రికైనా ప్ర‌త్యేక‌మే. బ్యాట‌ర్ అనుకోండి క‌నీసం హాఫ్ సెంచ‌రీ కొడితే హిట్టే. ఇక బౌల‌ర్ అయితే వికెట్ ప‌డితే ప‌ట్ట‌లేనంత సంతోషంతో ఉంటాడు. అందులోనూ వెస్టిండీస్(West Indies) బౌల‌ర్లు అనుకోండి త‌మ‌దైన స్ట‌యిల్లో సెల‌బ్రేట్ చేసుకుంటారు. తాజాగా క‌రీబియ‌న్ యువ స్పిన్న‌ర్ కెవిన్ సింక్లెయిర్(Kevin Sinclair) అచ్చం అదే చేశాడు.

కొర‌క‌రాని కొయ్య‌లాంటి ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(Usman Khawaja)ను టెస్టుల్లో తొలి వికెట్‌గా ఔట్ చేశాడు. అంతే.. మ‌నోడి సంతోషానికి హ‌ద్దే లేకుండా పోయింది. గాల్లో రెండు ప‌ల్టీలు కొట్టి సంబురాలు చేసుకున్నాడు. హాఫ్ సెంచ‌రీతో జోరుమీదున్న‌ ఖ‌వాజా 75 పరుగుల వ‌ద్ద కెవిన్ బౌలింగ్‌లో స్లిప్‌లో అలిక్ అథ‌నాజే చేతికి చిక్కాడు. ఆ క్ష‌ణం కెవిన్ గాల్లో తేలిపోయాడు. అత‌డు మైదానంలో ప‌ల్టీలు కొడుతూ సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవ‌డం కెమెరాలో రికార్డ‌య్యింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Maiden Test wicket celebrations don’t get better than this from Kevin Sinclair 🤩🤸‍♂️ #AUSvWI pic.twitter.com/WRfw65mT1T

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 26, 2024