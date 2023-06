June 10, 2023 / 12:41 PM IST

షార్జా: వ‌న్డే అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్ బ్యాట‌ర్ అలిక్ అథ‌నేజ్(Alick Athanaze) రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. గతంలో భార‌త బ్యాట‌ర్ కృనాల్ పాండ్యా పేరిట ఉన్న రికార్డును స‌మం చేశాడు. వ‌న్డే అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లో కేవ‌లం 24 బంతుల్లోనే ఆ ఇద్ద‌రూ హాఫ్ సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశారు. యూఏఈ జ‌ట్టుతో షార్జాలో జ‌రిగిన మూడ‌వ వ‌న్డేలో.. వెస్టిండీస్ బ్యాట‌ర్ అథ‌నేజ్ అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను 45 బంతుల్లో 65 ర‌న్స్ చేశాడు. వ‌న్డే సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో విండీస్ కైవ‌సం చేసుకున్నది.

వెస్టిండీస్ క్రికెట‌ర్ అథ‌నేజ్ దూకుడు బ్యాటింగ్ చేశాడు. అత‌ని ఇన్నింగ్స్‌లో 9 బౌండ‌రీలు, మూడు సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి. బ్రియాన్ లారాకు అభిమాని అయిన అథ‌నేజ్‌.. మాజీ విండీస్ దిగ్గ‌జం స్ట‌యిల్‌లోనే బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. స్ట‌యిలిష్ స్ట్రోక్ ప్లేతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. 2021లో ఇంగ్లండ్‌పై అరంగేట్రం చేసిన కృనాల్ పాండ్యా 24 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేశాడు. కృనాల్‌ రికార్డును ఇప్పుడు అధ‌నేజ్ స‌మం చేశాడు.

Alick Athanaze has equaled the fastest half-century on ODI debut!

