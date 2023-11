INDvsAUS: వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోరులో టాస్ గెలవాలంటే రోహిత్ ఇలా చేయాలి..! పాక్ మాజీ ఆటగాడిని ట్రోల్ చేసిన జాఫర్

November 18, 2023 / 03:28 PM IST

INDvsAUS: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌ పోరుకు భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా సిద్ధమవుతున్న వేళ టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ వసీం జాఫర్‌.. రోహిత్‌ శర్మకు ఓ ఫన్నీ సలహా ఇచ్చాడు. రోహిత్‌తో పాటు పాకిస్తాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ సికందర్‌ బక్త్‌ను కూడా ట్రోల్‌ చేశాడు. వరల్డ్ కప్‌లో టాస్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో సికందర్‌ ఇటీవలే రోహిత్‌ శర్మ టాస్‌ వేసే విధానం గురించి పసలేని వాదనలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మిగతా కెప్టెన్లందరూ ప్రత్యర్థి జట్ల సారథులకు దగ్గరగా కాయిన్‌ విసిరితే రోహిత్‌ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా అపోజిషన్‌ కెప్టెన్‌కు దూరంగా టాస్‌ విసిరి మ్యాచ్‌ రిఫరీ సాయంతో టాస్‌ గెలుస్తున్నాడని ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని టార్గెట్‌ చేస్తూ జాఫర్‌.. ఆస్ట్రేలియాలోని దేశవాళీ క్రికెట్‌లో ఆ జట్టు ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖవాజా టాస్‌ వేసిన వీడియోను షేర్‌ చేశాడు.

జాఫర్‌ షేర్‌ చేసిన వీడియోలో ఖవాజా.. కాయిన్‌ వేస్తూ ముందుకొచ్చి విసరగా అది కాస్తా రిఫరీకి చాలాదూరంలో పడింది. అపోజిషన్‌ కెప్టెన్‌ కూడా దానిని చూడటానికి రాలేదు. ఈవీడియోను షేర్‌ చేస్తూ జాఫర్‌.. ‘రేపు రోహిత్‌ శర్మ కూడా ఇలాగే టాస్‌ విసిరి ఇలాంటి పనికిమాలిన వాదనలు చేస్తున్న మేధావుల నోళ్లు మూయిస్తాడని ఆశిస్తున్నా..’ అని రాసుకొచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Hope @ImRo45 does this at the toss tomorrow just to make fun of all the baseless theorists 😂 #INDvAUS #CWC2023Final pic.twitter.com/M8npYpQrPn

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 18, 2023