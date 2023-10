Waqar Younis | నన్ను పాకిస్తానీ అని పిలవకండి: వకార్ యూనిస్ షాకింగ్ కామెంట్స్

October 21, 2023 / 03:53 PM IST

Waqar Younis | ఆస్ట్రేలియా చేతిలో గురువారం రాత్రి ఘోర ఓటమి పొందిన పాకిస్తాన్‌పై ఆ జట్టు దిగ్గజ పేసర్‌ వకార్‌ యూనిస్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తనను పాకిస్తానీ అని పిలవొద్దని, తానూ ‘హాఫ్‌ ఆసీ’ అని వ్యాఖ్యానించి దుమారం రేపాడు. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా గురువారం రాత్రి బెంగళూరు వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో ముగిసిన మ్యాచ్‌లో బాబర్‌ ఆజమ్‌ సారథ్యంలోని పాకిస్తాన్‌ పరాజయం పాలయ్యాక వకార్‌ ఈ కామెంట్స్‌ చేశాడు.

మ్యాచ్‌ ముగిశాక స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌లో ఆసీస్‌కు చెందిన మాజీ ఆటగాళ్లు ఆరోన్‌ పించ్‌, షేన్‌ వాట్సన్‌లతో కలిసి మాట్లాడిన వకార్‌.. ‘నేను కూడా సగం ఆస్ట్రేలియా దేశస్తుడినే. దయచేసి నన్ను పాకిస్తానీ అని పిలవొద్దు..’ అని వ్యాఖ్యానించాడు. పాకిస్తాన్‌కు చెందిన వకార్‌.. పాకిస్తానీ ఆస్ట్రేలియన్‌ అయిన డాక్టర్‌ ఫర్యల్‌ను పెళ్లాడాడు. ఈ ఇద్దరికీ ముగ్గురు పిల్లలు కాగా ప్రస్తుతం వకార్‌ ఫ్యామిలీ ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూసౌత్‌ వేల్స్‌లో నివసిస్తోంది. వకార్‌.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా పాకిస్తాన్‌ ఆడే మ్యాచ్‌లకు కామెంట్రీ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

In the ICC World Cup 2023, when Pakistan team lost first to India and then to Australia, Babar Azam’s team again became the victim of criticism. This time, former Pakistani fast bowler Waqar Younis has crossed all limits. When Pakistan lost by 62 runs against Australia, Waqar… pic.twitter.com/z3uCH12DnE

— Satya Prakash (@Satya_Prakash08) October 21, 2023