July 4, 2024 / 07:10 PM IST

Hardhik Pandya : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ చాంపియ‌న్‌గా భార‌త జ‌ట్టు స్వ‌దేశం రాగానే సంబురాలు అంబ‌రాన్నంటాయి. టీమిండియా స్వ‌ప్నాన్ని సాకారం చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా (Hardhik Pandya) అయితే ఒక్క‌సారిగా హీరోగా మారిపోయాడు. 20వ ఆఖ‌రి బంతి వేసి రోహిత్ సేనను 7 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిపించిన పాండ్యా ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యాడు. భావోద్వేగంతో అత‌డు క‌న్నీళ్లు పెట్టుకున్న దృశ్యాలు కోట్లాదిమంది భార‌తీయుల‌ను క‌దిలించాయి.

రెండు నెల‌ల క్రితం పాండ్యా వేరు.. ఇప్పుడు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌తో తిరొగొచ్చిన పాండ్యా వేరు. ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ (Mumbai Indians) కెప్టెన్‌గా అవ‌మానాలు ఎదుర్కొన్న పాండ్యా.. ఇప్పుడు త‌న‌ను గేలి చేసిన అభిమానులంద‌రి మ‌నుసు గెలుచుకున్నాడు. అందుకు ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో మార్మోగుతున్న హార్దిక్ హార్దిక్ నినాదాలే అందుకు సాక్ష్యం.

2 months after he was massively booed by the fans, HARDIK HARDIK chants take over Wankhede 🔥🔥🔥

GREATEST REDEMPTION IN THE HISTORY OF CRICKET!!!!#T20WorldCup pic.twitter.com/BMDQgWTyfT

— Vinesh Prabhu (@vlp1994) July 4, 2024