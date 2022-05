Wanindu Hasaranga | చాహల్‌ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం మాటలు కాదు.. హసరంగపై ప్రశంసలు

May 12, 2022 / 05:30 PM IST

ఐపీఎల్‌లో మేటి జట్లలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఒకటి. గతేడాది వరకూ కోహ్లీ సారధ్యంలో ఆడిన ఆ జట్టు ఈ ఏడాది నుంచి ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ నేతృత్వంలో రాణిస్తోంది. అదే సమయంలో ఆర్సీబీ ఐకానిక్ స్పిన్నర్ అయిన యుజ్వేంద్ర చాహల్‌ను మెగా వేలంలో కొనుగోలు చేయకపోవడంపై యాజమాన్యంపై అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఆగ్రహాన్ని తన ప్రదర్శనతో ప్రేమగా మార్చుకున్నాడు హసరంగ. ఇదే విషయాన్ని ఆర్సీబీ స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్ శ్రీధరన్ శ్రీరామ్ వెల్లడించాడు. చాహల్ ఖాళీ చేసిన స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం అంత సులభం కాదని, ఈ విషయంలో హసరంగా అద్బుతంగా ఆకట్టుకున్నాడని మెచ్చుకున్నాడు. మెగావేలంలో రూ.10.75 కోట్లు పెట్టి అతన్ని కొనడంపై సర్వత్రా అసంతృప్తి వ్యక్తమైంది. చాహల్‌ను వదిలేసి హసరంగపై ఫోకస్ ఎలా పెడతారని అభిమానులు దూషణలకు దిగారు.

ఆర్సీబీ కోసం చాహల్ చేసిన ఫీట్స్ మాటలు కాదని, అలాంటి ఆటగాడి స్థానంలో వచ్చినప్పుడు తనపై ఉండే ఎక్స్‌పెక్టేషన్లను హసరంగ అద్బుతంగా అందుకున్నాడని శ్రీధరన్ కొనియాడాడు. ప్రస్తుతం సాగుతున్న ఐపీఎల్ సీజన్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో తొలి స్థానంలో చాహల్ ఉండగా.. రెండో స్థానంలో హసరంగ ఉన్నాడు. వీళ్లిద్దరి మధ్య రెండు వికెట్ల తేడా మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.

Wanindu Hasaranga: A champion wrist spinner

Overcoming the pressure of filling in Yuzi’s void at #RCB, making technical changes to his bowling with Coach Sriram, & by providing breakthroughs whenever the team needed him to, Wanindu has been sensational in #IPL2022 so far. pic.twitter.com/EJdCeCU9LV

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 12, 2022