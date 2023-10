October 20, 2023 / 02:30 PM IST

Virender Sehwag | మాజీ లెజెండ‌రీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ (Sachin Tendulkar) ట్విటర్‌లో యమ యాక్టివ్‌గా ఉంటాడన్న విష‌యం తెలిసిందే. సమకాలిన అంశాలపై తనదైన శైలిలో స్పందింస్తుంటాడు. ఇక క్రికెట్ (Cricket)కు గుడ్ బై చెప్పిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో య‌మ యాక్టివైపోయాడు. సెటైర్లు, పంచ్ లు వేయడమే విభిన్నంగా కమెంట్ చేయడంలోనూ సచిన్ రూటే సెపరేటు. తాజాగా టీమ్ఇండియా మాజీ బ్యాట‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (Virender Sehwag) పుట్టినరోజు సందర్భంగా అత‌డికి వెరైటీగా విషెస్ (Birthday Wishes) తెలిపాడు.

మేము(సచిన్, సెహ్వాగ్) ఇద్దరం బ్యాటింగ్ చేసే స‌మ‌యంలో సెహ్వాగ్ ని నెమ్మదిగా వెళ్లి క్రీజులో ఉండమని చెప్పాను. అతను “సరే” అని నాతో చెప్పి, తర్వాతి బంతిని ఫోర్ కొట్టాడు. నేను చెప్పేదానికి పూర్తి విరుద్ధంగా చేయడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తికి ఈరోజు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. సో నేను చెప్పబోతున్న‌ది ఏమిటంటే బోరింగ్ పుట్టినరోజు జ‌రుపుకో సెహ్వాగ్.. అంటూ సచిన్ టెండూల్కర్ రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

When I once told him to go slow and stay on the crease, he said, “ok” and then smashed the very next ball for four. Happy birthday to the man who likes to do exactly the opposite of what I say.

So, I am going to say, please have a boring birthday, Viru. 🙃 pic.twitter.com/i45fSXvvtV

