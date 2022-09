Virat Kohli Look From Ind Vs Aus First T20i Becomes Meme Material

Virat Kohli | మీమ్ మెటీరియల్‌గా మారిన కోహ్లీ లుక్

September 21, 2022 / 02:45 PM IST

ఆస్ట్రేలియాపై అత్యధిక స్కోరు చేసిన భారత్.. 209 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోలేక చేతులెత్తేసింది. దీంతో మూడు టీ20ల సిరీస్‌లో భాగంగా మొహాలీలో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు పరాజయం పాలైంది. ఛేజింగ్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఆరంభం నుంచే ఎదురుదాడికి దిగింది. ఉమేష్ యాదవ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవర్లో ఓపెనర్ కామెరూన్ గ్రీన్.. తొలి నాలుగు బంతులను బౌండరీలకు తరలించాడు.

ఈ క్రమంలో రెండో బౌండరీ వెళ్లినప్పుడు కోహ్లీ షాకైపోయి కనిపించాడు. టెన్షన్ అతని మొఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుండగా.. కళ్లు మాత్రం పక్కకు తిప్పి చూశాడు. ఈ రియాక్షన్ నెటిజన్లకు తెగ నవ్వు తెప్పించింది. విండీస్ గ్రేట్ ఇయాన్ బిషప్ కూడా దీనిపై స్పందిస్తూ.. ‘ఈ విరాట్ కోహ్లీ లుక్ మీమ్ మెటీరియల్ అయిపోతుంది’ అని ట్వీట్ చేశాడు. ఈ విండీస్ దిగ్గజాన్ని నెటిజన్లు ఏమాత్రం డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. కోహ్లీ లుక్‌తో తెగ మీమ్స్ పెట్టేస్తున్నారు.

I can see that Virat Kohli look becoming a meme🤣🤣 — Ian Raphael Bishop (@irbishi) September 20, 2022

#INDvsAUS

When you hear "Sabhi pitt rahe hai ek do over kohli se karwa lo"… pic.twitter.com/OX1kxL8OMY — 🇮🇳 رومانا (@RomanaRaza) September 20, 2022

Dad starts beating Me :

siblings : pic.twitter.com/PJeB9XAsCa — 🅱🆄🅽🅽🆈🥳🌈 (@aakash_lakhia) September 20, 2022

