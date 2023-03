Viral video | బౌలర్‌ విసిరిన బంతి గాల్లో కొట్టుకుపోయింది.. నవ్వు తెప్పిస్తున్న ఘటన

March 20, 2023 / 06:43 PM IST

వెల్లింగ్టన్‌: న్యూజిలాండ్‌ రాజధాని వెల్లింగ్టన్‌ వేదికగా కివీస్‌ – శ్రీలంక క్రికెట్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన రెండో టెస్టులో ఇవాళ నవ్వు పుట్టించే ఘటన చోటుచేసుకుంది. బ్యాటర్‌ వైపు బౌలర్‌ విసిరన బంతి గాల్లోనే తన దిశను మార్చుకుంది. బంతి గాల్లో ఉండగానే గంటకు 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో గట్టిగా గాలి వీయడంతో అది బౌలర్‌వైపు కాకుండా పక్కకు కొట్టుకుపోయింది.

న్యూజిలాండ్‌ – శ్రీలంక రెండో టెస్టు మ్యాచ్‌లో నాలుగో రోజైన సోమవారం లంక రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆడుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 121వ ఓవర్‌లో కివీస్‌ బౌలర్‌ మైకేల్‌ బ్రేస్‌వెల్‌ ఆఫ్‌ స్టంప్‌ మీదుగా బంతి విసిరాడు. శ్రీలంక బ్యాటర్‌ ప్రభాత్‌ జయసూర్య ఆ బంతిని కొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కానీ సరిగ్గా అప్పుడే బలంగా గాలి వీయడంతో బంతి బ్యాటర్‌ వైపు కాకుండా పక్కకు వెళ్లిపోయింది.

దాంతో నవ్వుకోవడం ఆటగాళ్ల వంతయ్యింది. అటు అంపైర్‌లు, కామెంటేటర్లు కూడా నవ్వుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కేవలం 21 సెకన్‌ల నిడివిగల ఈ వీడియోలపై నెటిజన్‌ల నుంచి కామెంట్ల వర్షం కురుస్తుంది. కింది వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి..

Just when you think you’ve seen it all in cricket. High winds so single end coverage in Wellington. Here’s the supporting evidence… pic.twitter.com/AzQerm4h9b

— Rob Williams (@robwilliams_tv) March 20, 2023