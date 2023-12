December 2, 2023 / 03:10 PM IST

Vaishal-Praggnanandhaa: భారత చ‌ద‌రంగ యువ సంచ‌ల‌నం ర‌మేశ్‌బాబు ప్ర‌జ్ఞానంద సోద‌రి వైశాలి ర‌మేశ్‌బాబులు చ‌రిత్ర సృష్టించింది. స్పెయిన్ వేదిక‌గా ఎల్ లొబ్రెగ‌ట్ ఓపెన్‌లో ఆమె గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ హోదా సొంతం చేసుకుంది. తద్వారా వైశాలి.. ఇండియాలో గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ హోదా ద‌క్కించుకున్న మూడో మ‌హిళా చెస్ క్రీడాకారిణిగా రికార్డుల‌కెక్కింది. అంతేగాక భార‌త్ చెస్ చ‌రిత్ర‌లో గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ హోదా ద‌క్కించుకున్న తొలి తోబుట్టువులుగా ఈ అక్కాత‌మ్ముళ్లు స‌రికొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించారు.

22 ఏండ్ల వైశాలి.. ట‌ర్కీకి చెందిన తేమ‌ర్ టేమ‌ర్ టారిక్ సెల్బ్స్ ను ఓడించ‌డంతో ఆమె 2,500 ఫిడే రేటింగ్స్‌ను ద‌క్కించుకోవ‌డంతో గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ (జీఎం) హోదా ద‌క్కింది. భార‌త్ నుంచి గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ హోదా పొందినవారిలో గ‌తంలో ఉమ్మ‌డి ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన కోనేరు హంపి, ద్రోణ‌వ‌ల్లి హారిక ఉండేవారు. ఇక వైశాలి త‌మ్ముడు ఆర్‌. ప్ర‌జ్ఞానంద 2018లోనే 12 ఏండ్ల ప‌ది నెల‌ల‌కే జీఎం హోదా ద‌క్కించుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Finally 👏🏻 the 3rd Grandmaster of the country @chessvaishali Hope this is just a beginning for the rise of Indian women’s chess🙌🏻 pic.twitter.com/mQpobQY88G

త‌న‌కు జీఎం హోదా ద‌క్క‌డంపై వైశాలి స్పందిస్తూ.. “నాకు గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ హోదా వ‌చ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను పూర్తిగా ఈ టోర్న‌మెంట్‌పైనే దృష్టి సారించాను. కానీ జీఎం హోదా కూడా ద‌క్కినందుకు డ‌బుల్ హ్యాపీ. నేను చెస్ ఆడటం మొద‌లుపెట్టిన‌ప్పుడు నిర్ణ‌యించుకున్న గోల్‌ను ఎట్ట‌కేల‌కు రీచ్ అయ్యాను. తాజా మ్యాచ్‌లో నేను కాస్త త‌డ‌బ‌డ్డా చివ‌రికి గెలిచినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఇదే ఉత్సాహంతో టోర్నీని కూడా గెలుచుకుంటాన‌నే న‌మ్మ‌క‌ముంది..” అని తెలిపింది.

Hearty congratulations to @chessvaishali for becoming the latest female who earned the Grandmaster title! This is an amazing feat for her and brother @rpragchess, world’s first sister-brother Grandmaster duo!

Also a big congratulations to super coach @Rameshchess! Proud moment… pic.twitter.com/HCYNLCi3SL

— Susan Polgar (@SusanPolgar) December 1, 2023