February 26, 2024 / 11:08 AM IST

Michael Vaughan : రాంచీ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న నాలుగో టెస్టులో టీమిండియా(Team India) విజ‌యానికి చేరువైంది. ధ్రువ జురెల్‌(90) అస‌మాన పోరాటానికి న్యాయం చేస్తూ స్పిన్న‌ర్లు ఇంగ్లండ్‌ను తిప్పేశారు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కుల్దీప్ యాద‌వ్(Kuldeep Yadav) సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఇంగ్లండ్ న‌డ్డివిరిచాడు. త‌న మ‌ణిక‌ట్టు మాయాజాలంతో మ్యాచ్‌ను భార‌త‌వైపు తిప్పాడు. దాంతో, ఈ చైనామ‌న్ స్పిన్న‌ర్‌పై స‌ర్వ‌త్రా ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి.

ప‌నిగ‌ట్టుకొని మ‌రీ భార‌త ఆట‌గాళ్ల‌ను విమ‌ర్శించే ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్(Michael Vaughan) అయితే కుల్దీప్‌ను ఏకంగా దిగ్గ‌జ స్పిన్న‌ర్‌తో పోల్చాడు. రాంచీలో కుల్దీప్ అచ్చం దివంగ‌త షేన్ వార్న్‌(Shane Warne)లా బౌలింగ్ చేశాడ‌ని వాన్ అన్నాడు.

The best compliment I can give @imkuldeep18 .. Today he has bowled today like a left armed Shane Warne .. #INDvENG

‘రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కుల్దీప్ యాద‌వ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. అత‌డికి నేనిచ్చే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే.. అత‌డు అచ్చం ఎడ‌మ చేతి వార్న్‌లా బౌలింగ్ చేశాడు’ అని వాన్ త‌న ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు. రాంచీలో తొలుత బ్యాటుతో కీల‌క ప‌రుగులు చేసిన కుల్దీప్ ఆ త‌ర్వాత బంతితో ఇంగ్లండ్‌ను దెబ్బ కొట్టాడు.

Remembering my friend, Shane Warne, on his special day. Your legacy lives on, both in the cricketing world and in the hearts of those who knew you. Wishing you a heavenly birthday, Warney♥️ @ShaneWarne pic.twitter.com/bdr13jVygJ

— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) September 13, 2023