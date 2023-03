March 18, 2023 / 07:16 PM IST

MI vs UPW : ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)తో హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో యూపీ వారియ‌ర్స్ (UP Warriorz) థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీ సాధించింది. ఆల్‌రౌండ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో అద‌ర‌గొట్టిన యూపీ, ముంబైకి తొలి ఓట‌మిని రుచి చూపించింది. 105 ప‌రుగుల‌కే స‌గం వికెట్లు ప‌డ్డా కూడా యూపీ బ్యాట‌ర్లు ఒత్తిడికి లోన‌వ్వ‌లేదు. 20వ ఓవ‌ర్ మూడో బంతికి సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ (Sophie Ecclestone) సిక్స‌ర్ బాది మ్యాచ్ ముగించింది. మూడు విజ‌యాల‌తో యూపీ పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాలను స‌జీవంగా ఉంచుకుంది.

మ‌హిళల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో యూపీ వారియ‌ర్స్ అద్భుతం చేసింది. ఓట‌మన్న‌దే ఎరుగ‌ని ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై సంచ‌ల‌న విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ఐదు వికెట్లు ప‌డ్డా కూడా అస‌మాన పోరాట ప‌టిమ‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించింది. దీప్తి శ‌ర్మ(13), , సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ (16) నాటౌట్‌గా నిలిచి జ‌ట్టును గెలిపించారు. వీళ్లు ఏడో వికెట్‌కు 24 ర‌న్స్ జోడించారు.

20వ ఓవ‌ర్‌లో 5 ర‌న్స్ అవ‌స‌రం అయ్యాయి. వాంగ్ వేసిన తొలి రెండు బంతుల‌కు ఒక్క ప‌రుగు రాలేదు. దాంతో, ముంబై గెలుపు ఖాయం అనుకున్నారంతా. కానీ, మూడో బంతికి ఎక్లోస్టోన్ లాంగాఫ్‌లో భారీ సిక్స‌ర్ బాదింది. దాంతో, యూపీ ఐదు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ముంబై బౌల‌ర్ల‌లో అమెలియా కేర్ రెండు, మాథ్యూస్, ఇసీ వాంగ్ త‌లా ఒక వికెట్ తీశారు.

స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన యూపీ వారియ‌ర్స్‌కు రెండో ఓవ‌ర్‌లో షాక్ త‌గిలింది. హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ స్లిప్ ఒంటి చేత్తో స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో ఓపెన‌ర్ దేవికా వైద్య (1) వెనుదిరిగింది. కెప్టెన్ ఎలీసా హేలీ (8), కిర‌ణ్ న‌వ‌గ‌రే(12) త‌క్కువకే ఔట‌య్యారు. 71 ర‌న్స్‌కే మూడో వికెట్‌ కోల్పోయిన‌ యూపీని త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్ (38), గ్రేస్‌ హ్యారిస్ (39) ఆదుకున్నారు. వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు 46 ర‌న్స్ జోడించారు. అమేలియా కేర్ గూగ్లీతో మెక్‌గ్రాత్‌ను బోల్తా కొట్టించింది. దాంతో, 105 ప‌రుగుల వ‌ద్ద యూపీ ఐదో వికెట్ ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్‌లో అమేలియా మ‌ళ్లీ యూపీని దెబ్బ‌కొట్టింది. హ్యారిస్‌ను ఔట్ చేసింది.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్ 127 ప‌రుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. యూపీ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో ఆ జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. ఓప‌న‌ర్ య‌స్తికా భాటియా (7)ను అంజ‌లీ స‌ర్వానీ బౌల్డ్ చేసింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్ (5)ను ఎక్లోస్టోన్ ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపింది. గత మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టిన‌ కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ (25) కూడా భారీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయింది. 78 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఆమె వికెట్ ప‌డింది. ఒక ద‌శ‌లో ముంబై 100 ప‌రుగ‌ల లోపే ఆలౌట్ అయ్యేలా క‌నిపించింది. కానీ, చివ‌ర్లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఇసీ వాంగ్ చెల‌రేగి ఆడింది. 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌తో 19 బంతుల్లోనే 32 ర‌న్స్ చేసింది. యూపీ వారియ‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ మూడు, రాజేశ్వ‌రీ గైక్వాడ్, దీప్తి శ‌ర్మ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. అంజ‌లీ స‌ర్వాణీకి ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

