June 6, 2024 / 04:21 PM IST

T20 World Cup 2024 : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో సంచ‌ల‌నాల ప‌ర్వం మొద‌లైంది. అలాగాని పెద్ద జ‌ట్ల బ్యాట‌ర్లు.. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 బౌల‌ర్లు రికార్డు నెల‌కొల్ప‌లేదు. తొలిసారి మెగా టోర్నీ ఆడుతున్న ఉగాండా జ‌ట్టు (Uganda) బౌల‌ర్ సంచ‌ల‌న స్పెల్‌తో కొత్త చ‌రిత్ర‌ను లిఖించాడు. ఆఫ్రికా జ‌ట్టు ప‌పువా న్యూ గినియా(PNG)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఉగాండ‌ పేస‌ర్ ఫ్రాంక్ సుబుగా(Frank Subuga) రికార్డు స్పెల్‌తో క్రికెట్ ప్ర‌పంచాన్ని నివ్వెర‌ప‌రిచాడు.

ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ అయిన సుబుగా నాలుగు ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు మెయిడెన్స్ వేసి.. కేవ‌లం 4 ప‌రుగులే ఇచ్చి రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అది కూడా 43 ఏండ్ల వ‌య‌సులో సుబుగా త‌న బౌలింగ్ ప‌టిమ చూపించి క్రికెట్ పండితుల‌ను ఔరా అనిపించాడు. సూప‌ర్ స్పెల్‌తో అద‌ర‌గొట్టిన సుబుగ‌ దిగ్గ‌జ బౌల‌ర్ల‌కు సాధ్యం కాని రికార్డు త‌న పేరిట రాసుకున్నాడు. అంతేకాదు పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో అత్యుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేసిన తొలి బౌల‌ర్‌గా రికార్డు పుటల్లోకెక్కాడు. సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో వార్త‌ల్లో నిలిచిన సుబుగా మ్యాచ్ అనంత‌రం ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యాడు. నా జీవితంలో నేను నెర‌వేర్చుకోవాల‌నుకున్న క‌ల ఇది అని న్నాడు.

Dreams come true. 🥹

Kudos to off spinner Frank Nsubuga who waited a whole 27 years to make his debut & in his first ever game at the age of 43 has set the most economical spell in T20 World Cup history!

His star performance inspired Uganda 🇺🇬 to a historic first ever victory. pic.twitter.com/BHBB5PSvJw

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) June 6, 2024