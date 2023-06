June 29, 2023 / 03:52 PM IST

Ashes Series : లార్డ్స్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న యాషెస్(Ashes) రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా ప‌ట్టు బిగించేలా క‌నిపిస్తోంది. ముగ్గురు అర్ధ సెంచ‌రీలు బాద‌డంతో తొలి రోజు 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 339 ప‌రుగులు కొట్టింది. ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్లు త్వ‌ర‌త్వ‌ర‌గా వికెట్లు తీయ‌డంలో విఫ‌ల‌మ‌వ‌డాన్ని మాజీలు త‌ప్పుప‌డుతున్నారు. తాజాగా.. మొద‌టి రోజు మ్యాచ్‌ను తేలిక‌గా తీసుకున్న ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాళ్ల‌పై మాజీ కెప్టెన్ కెవిన్ పీట‌ర్స‌న్(Kevin Pietersen) ఘాటు విమ‌ర్శ‌లు చేశాడు. ఇది యాషెస్ మ్యాచ్.. ఎగ్జిబిష‌న్ మ్యాచ్ కాద‌ని, రెండో రోజు దూకుడుగా ఆడాల‌ని సూచించాడు. పీట‌ర్స‌న్ ట్వీట్ ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది.

‘ఇంగ్లండ్ మీ అస‌లైన ఆట చూపించండి. ఈరోజు ఆసీస్‌కు అవ‌కాశం ఇవ్వ‌కూడ‌దు. మైదానంలో కామ్‌గా ఉండ‌డం స‌రికాదు. ఆ మిగతా ఐదు వికెట్లు కూడా తీసి ప‌ర్యాట‌కు జ‌ట్టును ఆలౌట్ చేయండి. ఆ త‌ర్వాత బ్యాటింగ్‌లో రాణించండి. ఎందుకంటే..? ఇది యాషెస్ సిరీస్ మ్యాచ్. ఎగ్జిబిష‌న్ మ్యాచ్ కాదు’ అని పీట‌ర్స‌న్ బెన్ స్టోక్స్ బృందాన్ని గ‌ట్టిగానే మంద‌లించాడు.

Come on, @englandcricket !

Stand tall today and take it to the Australians. Stop being so nice and get some mongrel in you! Take those 5 wickets quick and bat well!

This is The Ashes and not an exhibition game! 👊🏽

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) June 29, 2023