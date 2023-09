September 20, 2023 / 03:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ: వ‌చ్చే ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ అమెరికాలో జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. మూడు న‌గ‌రాల్లో ఆ మ్యాచ్‌ల‌ను నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ఇవాళ ఐసీసీ వెల్ల‌డించింది. డ‌ల్లాస్‌, ఫ్లోరిడా, న్యూయార్క్ న‌గ‌రాల్లో .. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్లు పేర్కొన్న‌ది. అమెరికాలో తొలిసారి టీ20 క్రికెట్ వ‌రల్డ్‌క‌ప్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. డ‌ల్లాస్‌లోని గ్రాండ్ ప్రైయ‌రీ, ఫ్లోరిడాలోని బ్రోవార్డ్ కౌంటీ, న్యూయార్క్‌లోని నాసావు కౌంటీల్లో ఈ మ్యాచ్‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. అమెరికాతో పాటు వెస్టిండీస్‌లోనూ టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ను నిర్వ‌హించేందుకు గ‌తంలో నిర్ణ‌యించిన విష‌యం తెలిసిందే. న్యూయార్క్‌లో సుమారు 34 వేల మంది కెపాసిటీతో ఉండే స్టేడియాన్ని నిర్మించేందుకు ఒప్పందం జ‌రిగింది. మిగితా రెండు స్టేడియాల్లోనూ అనువైన రీతిలో ప్రేక్షకుల గ్యాల‌రీ సైజ్‌ల‌ను పెంచ‌నున్నారు.

