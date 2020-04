మరపురాని పరాభవానికి ఆరేండ్లు

2014 టీ20 ప్రపంచకప్​లో టీమ్​ఇండియా అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. పరాజయం ఎరుగకుండా శ్రీలంకతో తుదిపోరుకు 2014 ఏప్రిల్ 6న బరిలోకి దిగింది. టోర్నీలో మొదటి నుంచి పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన టీమ్​ఇండియా టైటిల్ పట్టడం ఖాయమని అందరూ అంచనా వేశారు. అయితే సీన్ రిపీట్ అయింది.

బంగ్లాదేశ్​ ఢాకా వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్​ఇండియా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఓపెనర్​ అజింక్య రహానే(3) త్వరగానే ఔటైనా కాసేపు బాగానే ఆడిన రోహిత్(29) హెరాత్​ బౌలింగ్​లో వెనుదిరిగాడు. విరాట్ కోహ్లీ(58బంతుల్లో 77, 5ఫోర్లు, 4సిక్స్​లు) మాత్రం వీరోచితంగా పోరాడాడు. అయితే యువరాజ్ సింగ్ చివర్లో షాట్లు ఆడేలేకపోయాడు. తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతూ కీలకసమయంలో 21బంతులకు 11పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు. చివర్లో ధోనీ సైతం 7బంతులను ఎదుర్కొని 4పరుగులే చేయగలిగాడు. దీంతో కోహ్లీ మెరిపించినా భారత్ 130పరుగులకే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత సంగక్కర(35 బంతుల్లో 52) సహా మిగిలిన వారు తలా చేయి వేయడంతో శ్రీలంక ఆరు వికెట్ల తేడాతో 13 బంతులు మిగిలుండగానే శ్రీలంక విజయం సాధించింది. దీంతో రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలువాలన్న భారత్ ఆశ చెదిరింది. భారత్ ఓదశలో 150 నుంచి 160 పరుగులు చేసేలా కనిపించినా యువరాజ్ వేగంగా ఆడలేకపోవడంతో అప్పట్లో అతడిపై తీవ్ర విమర్శలొచ్చాయి. అభిమానులు సైతం ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.

