January 6, 2023 / 06:28 PM IST

TeamIndia : అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఫాస్టెస్ట్ బాల్ వేసిన భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో ఉమ్రాన్ మాలిక్ తొలిస్థానం సంపాదించాడు. శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో అత‌ను గంట‌కు 155 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో బంతి వేశాడు. ఉమ్రాన్ వేసిన ఆ బంతికి లంక కెప్టెన్ ద‌సున్ శ‌న‌క వికెట్ స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. గ‌తంలో జ‌వ‌గ‌ళ్ శ్రీ‌నాథ్ పేరిట ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ బాల్ రికార్డును ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. ఐపీఎల్‌లోనూ ఫాస్టెస్ట్ డెలివ‌రీ వేసిన ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ ఉమ్రానే కావ‌డం విశేషం. పోయిన ఏడాది స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌కు ఆడిన అత‌ను గంట‌కు 157 కేఎంపీఎచ్ వేగంతో బంత‌ని సంధించాడు. ఇంటర్నేష‌న‌ల్ క్రికెట్‌లో వేగ‌వంత‌మైన బంతి వేసిన భార‌త బౌల‌ర్లు ఎవ‌రంటే..

1. ఉమ్రాన్ మాలిక్ – 155 కేఎంపీహెచ్, శ్రీ‌లంకపై 2023లో

2. జ‌వ‌గ‌ళ్ శ్రీ‌నాథ్ – 154.5 కేఎంపీహెచ్, పాకిస్థాన్‌పై 1999లో

3. ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్ – 153.7 కేఎంపీహెచ్, పాకిస్థాన్‌పై 2007లో

4. మ‌హమ్మ‌ద్ ష‌మి – 153.3 కేఎంపీహెచ్, ఆస్ట్రేలియాపై 2014లో

5. జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా – 153.26 కేఎంపీహెచ్, ఆస్ట్రేలియాపై 2018లో

6. ఇషాంత్ శ‌ర్మ – 152.6 కేఎంపీహెచ్, ఆస్ట్రేలియాపై 2008లో

7. ఉమేశ్ యాద‌వ్ – 152.5 కేఎంపీహెచ్, శ్రీ‌లంక‌పై 2012లో

8. వ‌రుణ్ అరోన్ – 152.5 కేఎంపీహెచ్, శ్రీ‌లంక‌పై 2014లో

Umran Malik touches 155 KMPH and he gets Dasun Shanka on this ball. Umran on fire 🔥 pic.twitter.com/wfQWBHsmAK

— Gaurav Mishra (@ekgrv_05) January 5, 2023