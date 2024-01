January 28, 2024 / 06:31 PM IST

IND vs ENG 1st Test: ఐదేండ్ల తర్వాత హైదరాబాద్‌లో టెస్టు మ్యాచ్‌ ఆడిన భారత జట్టు చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకుంది. ఇంగ్లండ్‌తో ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్డేడియం వేదికగా ఆదివారం ముగిసిన మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ సేన 28 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఈ ఓటమి ద్వారా భారత్‌.. భాగ్యనగరంలో తొలిసారిగా టెస్టు మ్యాచ్‌లో పరాజయం పాలైన చెత్త రికార్డును దక్కించుకోవాల్సి వచ్చింది. 14 ఏండ్లలో ఉప్పల్‌లో భారత్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌ ఓడటం ఇదే తొలిసారి.

2005లో తొలిసారి (వన్డేలకు) అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమిచ్చిన ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో మొదటి టెస్టు 2010లో జరిగింది. ఇంగ్లండ్‌తో ముగిసిన మ్యాచ్‌తో కలిపి ఇక్కడ ఆరు టెస్టులు జరిగాయి. ఇందులో భారత్‌ ఏకంగా నాలుగు మ్యాచ్‌లలో గెలిచి ఒక్క మ్యాచ్‌ డ్రా చేసుకుంది. కానీ తాజాగా ఇంగ్లీష్‌ జట్టుతో ఓడింది.

– India has lost a Test for the first time in Hyderabad.

– India has lost a Test for the first time after having 100+ lead at home.

– India are winless for 3 consecutive Tests at home after 12 long years.

A day to forget in Indian Test history. pic.twitter.com/VUf5TfsM7z

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 28, 2024