టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌.. నెదర్లాండ్స్‌ చేతిలో సౌతాఫ్రికా చిత్తు

November 6, 2022 / 10:11 AM IST

అడిలైడ్: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో మరో సంచలనం నమోదయ్యింది. పసికూన నెదర్లాండ్స్ చేతిలో సౌతాఫ్రికా చిత్తయింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నెదర్లాండ్స్ 159 పరుగులు చేసింది. స్వల్ప లక్ష్యంతో ఛేదించలేక సఫారీ బ్యాట్స్‌మెన్‌ చేతులెత్తేశారు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 145 రన్స్‌ మాత్రమే చేయగలిగారు. కట్టుదిట్టంగా బోలింగ్‌ చేసిన నెదర్లాండ్ బౌలర్లు.. క్రమంతప్పకుండా వికెట్లు పడగొట్టారు. దీంతో 13 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికా ఓటమిపాలైంది.

సౌతాఫ్రికా బ్యాటార్లలో 25 పరుగులు చేసిన రిలీ రూసో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. డికాక్ (13), బవూమా (20), మార్‌క్రమ్ (17), డేవిడ్ మిల్లర్ (17), క్లాసెన్ (21), వేన్ పార్నెల్ (0), కేశవ్ మహరాజ్ (13), కగిసో రబడ (9 నాటౌట్), అన్రిచ్ నోర్జె (4 నాటౌట్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. నెదర్లాండ్స్‌ బౌలర్లలో బ్రాండన్ గ్లోవర్ 3, ఫ్రెడ్ క్లాసెన్ 2 వికెట్లు, బాస్ డె లీడే 2, పౌల్ వాన్ మీకెరన్ 1 చొప్పున వికెట్లు తీశారు.

