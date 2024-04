April 5, 2024 / 09:08 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ఇంత‌వ‌ర‌కూ బోణీ కొట్ట‌ని ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) దశ తిర‌గ‌నుంది. హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌తో అట్ట‌డుగున ఉన్న ఆ జ‌ట్టు రాతే మారిపోనుంది. అవును.. ముంబై గెలుపు గుర్రం సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌ (Surya kumar Yadav) శుక్ర‌వారం జ‌ట్టుతో క‌లిశాడు. కారులో టీమ్ హోట‌ల్‌కు చేరుకున్న మిస్ట‌ర్ 360కి ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది.

సూర్య ఎంట్రీ వీడియోను ముంబై జ‌ట్టు ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టింది. దానికి .. సూర్య భాయ్ వ‌చ్చేశాడు. ఇక మైదానంలో ఏ మూల సుర‌క్షితం కాదు. ఏ స్టాండ్ కూడా సేఫ్ కాదు అని క్యాప్ష‌న్ రాసుకొచ్చింది. ప‌దిహేడో సీజ‌న్ కోసం ఆతృత‌గా ఎదురుచూసిన సూర్యాభాయ్ వ‌చ్చీ రావ‌డంతోనే నెట్స్‌లో దిగాడు. అన్ని ర‌కాల షాట్లతో అల‌రించాడు.

No corner on the ground, no stand is safe – Surya dada is 🔙 🔥#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians | @surya_14kumar pic.twitter.com/YUaBvMqgbc

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 5, 2024