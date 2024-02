February 21, 2024 / 05:15 PM IST

Abhishek Sharma | ఇటీవల గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు చెందిన మోడల్‌ తానియా సింగ్‌ ఆత్మహత్య కేసు ఐపీఎల్‌లో సన్ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు ఆడుతున్న అభిషేక్‌ శర్మ మెడకు చుట్టుకుంది. సోమవారం రాత్రి తన ఇంటిలో ఉరి వేసుకుని చనిపోయిన తానియా సింగ్‌ ఫోన్‌ నుంచి చివరగా చేసిన ఫోన్‌ కాల్‌ అభిషేక్‌కే కావడం గమనార్హం. దీంతో పోలీసులు అతడిని పిలిపించి విచారించారు. ఏడాదిన్నర కాలంగా మోడలింగ్‌లో ఉన్న తానియా.. ఫిబ్రవరి 20న మరణించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

వివరాల్లోకెళ్తే.. సూరత్‌లోని హ్యాపీ ఎలగెన్స్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంటున్న తానియా సింగ్‌ గతకొంతకాలంగా మోడలింగ్‌ చేస్తోంది. తానియా మరణించిన తర్వాత పోలీసులు ఆమె ఫోన్‌ కాంటాక్ట్స్‌ను పరిశీలించగా ఆఖరిసారి తానియా చేసిన ఫోన్‌ అభిషేక్‌కే అని తేలింది. కాల్‌తో పాటు అభిషేక్‌కు మెసేజ్‌ చేసినా అతడి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని సూరత్‌ పోలీసులు తెలిపారు. కాల్‌ డేటా ఆధారంగా సూరత్‌ పోలీసులు అభిషేక్‌కు నోటీసులు పంపించారు. అభిషేక్‌ను విచారిస్తే ఈ మర్డర్‌ మిస్టరీ వెనుక ఉన్న నిజాలు బయటకు వస్తాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Abhishek Sharma, who represents Sunrisers Hyderabad in the IPL, is expected to be called up by Surat Police in connection with the suicide of model Tania Singh in the Vesu area of Surat. [CricTracker]#IPL2024 pic.twitter.com/8jB7LdnJza

