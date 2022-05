May 1, 2022 / 07:13 PM IST

గుజరాత్ టైటన్స్ చేతిలో పరాజయం తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు సన్‌రైజర్స్ సిద్ధమైంది. రవీంద్ర జడేజా నుంచి జట్టు పగ్గాలు తిరిగి తీసుకున్న ధోనీ నాయకత్వంలో.. చెన్నై తమ రాత మార్చుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. ఎలాగైనా చెన్నైను మట్టికరిపించి మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని సన్‌రైజర్స్ భావిస్తోంది.

పూణేలోని మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా ఈ రెండు జట్లు తలపడేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో టాస్ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్ సారధి కేన్ విలియమ్సన్.. తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులూ లేవని తెలిపాడు. అదే సమయంలో డ్వేన్ బ్రావో ఫిట్‌గా లేడని, అలాగే శివమ్ దూబే కూడా ఆడటం లేదని ధోనీ వెల్లడించాడు. వారి స్థానాల్లో కాన్వే, సిమర్‌జీత్ సింగ్ ఆడుతున్నట్లు చెప్పాడు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రాబిన్ ఊతప్ప, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, అంబటి రాయుడు, సిమర్‌జీత్ సింగ్, రవీంద్ర జడేజా, ఎంఎస్ ధోనీ (కెప్టెన్), మిచెల్ శాంట్నర్, డ్వెయిన్ ప్రిటోరియస్, ముకేష్ చౌదరి, మహీష్ తీక్షణ

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, కేన్ విలియమ్సన్ (కెప్టెన్), రాహుల్ త్రిపాఠీ, ఎయిడెన్ మార్క్రమ్, నికోలస్ పూరన్, శశాంక్ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, మార్కో జాన్సెన్, భువనేశ్వర్ కుమార్, నటరాజన్, ఉమ్రాన్ మాలిక్

