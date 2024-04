April 9, 2024 / 07:22 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun risers Hyderabad) జ‌ట్టు స్టార్ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ (Wanindu Hasaranga) సేవ‌ల్ని కోల్పోయిన విష‌యం తెలిసిందే. గాయం కార‌ణంగా హ‌స‌రంగ మెగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరం కావ‌డంతో నిఖార్సైన స్పిన్న‌ర్ లోపం కొట్టొచ్చిన‌ట్టు క‌నిపిస్తోంది. అందుక‌ని అత‌డి స్థానంలో ఆరెంజ్ ఆర్మీ శ్రీ‌లంక‌కే చెందిన యువ స్పిన్న‌ర్‌ను తీసుకుంది. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ విజ‌య‌కాంత్ వియ‌స్కాంత్‌(Vijayakanth Viyaskanth)తో తాజాగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

మంళ‌వారం హైద‌రాబాద్ ఫ్రాంచైజీ విజ‌య‌కాంత్‌కు స్వాగ‌తం పలుకుతూ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టింది. ‘వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌ గాయం కార‌ణంగా టోర్నీ మొత్తానికి అందుబాటులో లేడు. అత‌డు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని కోరుకుంటున్నాం. హ‌స‌రంగ స్థానంలో శ్రీ‌లంక యువ స్పిన్న‌ర్ విజ‌య‌కాంత్ వియ‌స్కాంత్‌ జ‌ట్టుతో క‌లిశాడు. వియ‌స్కాంత్ నీకు స్వాగతం’ అని ఎస్ఆర్‌హెచ్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చింది.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

Wanindu Hasaranga will be unavailable for the season due to injury. We would like to wish him a speedy recovery.

Sri Lankan spinner Vijayakanth Viyaskanth has joined the squad as his replacement for the rest of #IPL2024. Welcome, Viyaskanth! ✨ pic.twitter.com/A2Z5458dH8

