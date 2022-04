April 4, 2022 / 11:33 PM IST

ఈ ఐపీఎల్‌లో తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్న జేసన్ హోల్డర్.. చివరి ఓవర్లో మూడు వికెట్లతో విజృంభించడంతో సన్‌రైజర్స్ వరుసగా రెండో మ్యాచులోనూ ఓటమి చవిచూసింది. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న సన్‌రైజర్స్.. లక్నో బ్యాటర్లను పూర్తిగా కట్టడి చేయలేకపోయింది. క్వింటన్ డీకాక్ (1), ఎవిన్ లూయిస్ (1), మనీష్ పాండే (11) తక్కువ స్కోర్లకే వెనక్కు పంపి ఒత్తిడి పెంచిన సన్‌రైజర్స్.. దీపక్ హుడా (51), కేఎల్ రాహుల్ (68)కి అడ్డుకట్ట వేయలేపోయింది.

వాళ్లిద్దరూ విజృంభించడంతోపాటు చివర్లో కృనాల్ పాండ్యా (6), ఆయుష్ బదోని (19), జేసన్ హోల్డర్ (8) భారీ షాట్లు ఆడారు. అయితే డెత్ ఓవర్లలో సన్‌రైజర్స్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి బదోని, హోల్డర్ ‌భారీ షాట్లు ఆడకుండా కట్టడి చేశారు. దీంతో 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి లక్నో జట్టు 7 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనను నెమ్మదిగా ఆరంభించిన సన్‌రైజర్స్‌ను ఆవేశ్ ఖాన్ తొలి దెబ్బ తీశాడు.

కేన్ విలియమ్సన్ (16), అభిషేక్ శర్మ (13)ను వెనక్కు పంపాడు. అయితే రాహుల్ త్రిపాఠి (44) రాణించడంతో సన్‌రైజర్స్ గెలుపు వైపు సాగింది. కానీ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (18) నుంచి అతనికి సహకారం అందించలేకపోయాడు. చివర్లో పూరన్ (34), వాషింగ్టన్ సుందర్ (18) కాసేపు గెలుపుపై ఆశలు కల్పించినా.. అబ్దుల్ సమద్ (0), రొమేరియో షెఫర్డ్ (8) జట్టును ఆదుకోలేకపోయారు.

చివరి ఓవర్లో సుందర్, షెఫర్డ్, భువనేశ్వర్ (1) వికెట్లు తీసిన హోల్డర్.. సన్‌రైజర్స్ ఆశలు ఆవిరి చేశాడు. దీంతో 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి సన్‌రైజర్స్ జట్టు 9 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. లక్నో బౌలర్లలో ఆవేశ్ ఖాన్ 4, హోల్డర్ 3, కృనాల్ పాండ్యా 2 వికెట్లు తీశారు.

The Super Giants dug deep and fought through out the match to turn around the fixture in their favour.

An overall power packed performance from the boys.

Up and onwards to the next fixture!#AbApniBaariHai #bhaukaalmachadenge#IPL2022 #LucknowSuperGiants #T20 #TataIPL #Lucknow pic.twitter.com/IggyUsCQGJ

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 4, 2022