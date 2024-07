July 15, 2024 / 08:59 AM IST

బెర్లిన్‌: 12 ఏండ్ల తర్వాత యూరో కప్‌ (Euro Cup) ఫైనల్‌కు చేరిన స్పెయిన్‌ అదరగొట్టింది. తుదిపోరులో ఇంగ్లిష్‌ జట్టును మట్టికరపించింది నాలుగోసారి టైటిల్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. టోర్నీలో ఓటమన్నదే ఎరుగకుండా ఫైనల్‌కు చేరిన స్పానిష్‌ జట్టు ఇంగ్లండ్‌పై 2-1 తేడాతో విజయంసాధించింది. దీంతో ఈసారి ఎలాగైనా కప్‌ గెలవాలన్న ఇంగ్లండ్‌ ఆశలపై నీళ్లుచల్లింది. గతేడాదిలానే రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది.

తొలి అర్ధభాగం వరకు ఇరు జట్లు గోల్‌ కోసం తీవ్రంగా పోరాడినప్పటికీ ఎవరూ గోల్‌ చేయలేకపోయారు. అయితే సెకండ్‌ హాఫ్‌ ప్రారంభమైన రెండు నిమిషాలకే (47 నిమిషాల వద్ద) స్పెయిన్‌ ఆటగాడు నికో విలియమ్స్‌ అద్భుత గోల్‌తో జట్టు ఖాతా తెరిచాడు. అయితే మ్యాచ్‌ 73వ నిమిషంలో ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు కోలె పాల్‌మెర్‌ గోల్‌ కొట్టడంతో ఇరు జట్లు 1-1తో సమమయ్యాయి. ఇక 86వ నిమిషంలో స్పెయిన్‌ ఆటగాడు మైకెల్‌ ఒయార్జాబల్‌ గోల్‌ కొట్టడంతో స్పెయిన్‌ మరోసారి ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అదనపు సమయంలో ఇంగ్లాండ్‌ గోల్‌ చేయలేకపోవడంతో స్పెయిన్‌ విజేతగా నిలిచింది.

దీంతో స్పెయిన్‌ నాలుగోసారి యూర్‌ చాంపియన్‌గా అవతరించింది. ఆ జట్టు గతంలో 1964, 2008, 2012లోనూ కప్‌ గెలిచింది. ఇక యూరో కప్‌ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లండ్‌ ఓడిపోవడం ఇది రెండోసారి. 2021లోనూ ఫైనల్‌లో ఆ జట్టు ఓడిపోయింది.

