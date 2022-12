December 28, 2022 / 11:14 AM IST

మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియా, ద‌క్షిణాఫ్రికా మ‌ధ్య మెల్‌బోర్న్‌లో జ‌రుగుతున్న రెండ‌వ టెస్టులో ఓ గ‌మ్మ‌త్తు ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. రెండ‌వ రోజు రెండో సెష‌న‌ల్‌లో.. మైదానంలో ఉన్న స్పైడ‌ర్‌క్యామ్‌.. ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌల‌ర్ అన్రిచ్ నోర్జాను ఢీకొట్టింది. సౌతాఫ్రికా ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. వైర్ల‌కు వేలాడే స్పైడ‌ర్‌క్యామ్‌లు.. మ్యాచ్ టైమ్‌లో అటూ ఇటూ క‌దిలే విష‌యం తెలిసిందే. అయితే నోర్జా ఫీల్డింగ్ కోసం వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో.. వెనుక నుంచి వ‌చ్చిన స్పైడ‌ర్‌క్యామ్ అత‌న్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో నోర్జా కింద‌ప‌డిపోయాడు. అత‌ని భుజానికి, మోచేతికి ఆ కెమెరా బ‌లంగా త‌గిలింది. ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్ స్పందించింది. స్పైడ‌ర్‌క్యామ్ ఆప‌రేట‌ర్ పొర‌పాటు వ‌ల్ల ఆ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు చెప్పింది. నోర్జా మాత్రం ఆ త‌ర్వాత బౌలింగ్ వేశాడు. ఓ వికెట్ కూడా తీశాడు.

Here’s the @FoxCricket Flying Fox / Spider Cam doing its bit to help the Aussie cricketers build a healthy lead against South Africa… 😬🎥 Hope the player it collided with (Nortje?) is okay! #AUSvSA pic.twitter.com/9cIcPS2AAq

— Ari (@arimansfield) December 27, 2022