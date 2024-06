June 10, 2024 / 08:53 PM IST

RSA vs BAN : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఊహించ‌ని బౌన్స్‌.. లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌ల‌తో వార్త‌ల్లో నిలుస్తున్న‌ న్యూయార్క్ పిచ్‌పై బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) బౌల‌ర్లు విజృంభిస్తున్నారు. దాంతో, ద‌క్షిణాఫ్రికా టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. తంజిమ్ హ‌స‌న్ ష‌కిబ్ నిప్పులు చెర‌గ‌డంతో 23 ర‌న్స్‌కే నాలుగు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది.

ప్ర‌స్తుతం హెన్రిచ్ క్లాసెన్(21), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్‌(13)లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే బాధ్య‌త తీసుకున్నారు. రిష‌ద్ హొసేన్ వేసిన 10వ ఓవ‌ర్లో క్లాసెన్ 91 మీట‌ర్ల భారీ సిక్స‌ర్ బాదాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతిని బౌండ‌రీకి పంపి జ‌ట్టు స్కోర్ 50 దాటించాడు. 10 ఓవ‌ర్ల‌కు స‌ఫారీల స్కోర్.. 57/4.

Wreaking havoc in New York 🔥

A fiery three-wicket haul from Tanzim Hasan has restricted South Africa to 25/4 inside the Powerplay 👏#T20WorldCup | #SAvBAN | 📝: https://t.co/6KUOfBCr5O pic.twitter.com/eWKCdvzPTj

— ICC (@ICC) June 10, 2024