Timed Out: ‘టైమ్డ్ ఔట్’ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న గంగూలీ.. వీడియో వైరల్

November 7, 2023 / 03:32 PM IST

Timed Out: శ్రీలంక బ్యాటర్‌ ఏంజెలొ మాథ్యూస్‌ సోమవారం బంగ్లాదేశ్‌తో ఢిల్లీ వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో టైమ్డ్‌ ఔట్‌ అయిన తొలి బ్యాటర్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. 146 ఏండ్ల క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇలా ఔట్‌ అయిన తొలి (అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో) బ్యాటర్‌ అతడే కావడం గమనార్హం. మాథ్యూస్‌ ఔట్‌ క్రికెట్‌లో చర్చనీయాంశమైన నేపథ్యంలో గతంలో ఇలా క్రీజులోకి లేట్‌ వచ్చినా ఔట్‌ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నవారికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. మాథ్యూస్‌ కంటే ముందే టీమిండియా దిగ్గజ సారథి, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరవ్‌ గంగూలీ ఈ రకంగా ఔట్‌ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

అప్పుడేమైందంటే..

16 ఏండ్ల క్రితం భారత జట్టు సౌతాఫ్రికా పర్యటనకు వెళ్లింది. కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా 2007 జనవరిలో జరిగిన టెస్టులో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆడుతున్న క్రమలో భారత్‌.. ఆరు పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. వాస్తవానికి నాలుగో స్థానంలో సచిన్‌ బ్యాటింగ్‌కు రావాల్సి ఉండగా పలు కారణాల రీత్యా అతడు క్రీజులోకి రాలేదు. ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చే సౌరవ్‌ గంగూలీ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినా అతడు క్రీజులోకి రావడానికి ఆరు నిమిషాల సమయం పట్టింది. ఈ సమయంలో అంపైర్లు, నాటి సౌతాఫ్రికా సారథి గ్రేమ్‌ స్మిత్ అసహనం వ్యక్తం చేసినా స్మిత్‌ మాత్రం దాదా ఔట్‌కు అప్పీల్‌ చేయలేదు. స్మిత్‌ క్రీడా స్ఫూర్తి చాటడంతో గంగూలీ బతికిపోయాడు. లేకుంటే మాథ్యూస్‌ కంటే ముందే దాదానే ఇలా ఔట్‌ అయ్యే బ్యాటర్‌గా నిలిచేవాడు.

On January 5, 2007, Indian cricketer Sourav Ganguly nearly made history by being the first player to be declared ‘timed out’ in international cricket. He took six minutes to reach the batting crease. However, Graeme Smith, the opposing team’s captain, chose not to enforce this… pic.twitter.com/JMhhs5Yaa5

— Anjula Hettige (@AnjulaHettige) November 6, 2023