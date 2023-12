December 27, 2023 / 08:35 PM IST

KBC: టీమిండియా పురుషుల జట్టులో యువ వికెట్‌ కీపర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌, మహిళా జట్టులో స్టార్‌ ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధానలు.. అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ హోస్ట్‌గా నిర్వహించే కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌పతి (కేబీసీ)లో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ షోలో దిగ్గజ బ్యాటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌కు సంబంధించి అడిగిన ఓ ప్రశ్నపై ఈ ఇద్దరూ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. కేబీసీలో 13వ ప్రశ్న (రూ. 25 లక్షలు) వరకు సాగిన ఈ ఇద్దరి ప్రయాణం.. సచిన్‌పై అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకపోవడంతో ముగిసింది.

ఇంతకీ కేబీసీలో ఈ ఇద్దరినీ సచిన్‌ పై అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే.. ‘టెస్టులలో సచిన్‌ తొలి సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌లోనే ఈ కింది నలుగురు క్రికెటర్లలో ఒక ఆటగాడు అరంగేట్రం చేశాడు.. అతడెవరు..?’ అనే ప్రశ్నకు ఆప్షన్స్‌గా రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌, సౌరవ్‌ గంగూలీ, అనిల్‌ కుంబ్లే, జవగళ్‌ శ్రీనాథ్‌ల పేర్లు ఇచ్చారు. ఇషాన్, మంధానలు ఈ ప్రశ్నకు కొద్దిసేపు ఆలోచించి సమాధానం తెలియకపోవడంతో ‘ఫోన్‌ ఎ ఫ్రెండ్‌’ ఆప్షన్‌ను వాడుకున్నారు. ఫోన్‌లో సదరు వ్యక్తి ‘శ్రీనాథ్‌’ అని చెప్పడంతో ఈ ఇద్దరూ అదే కరెక్ట్‌ అనుకుని లాక్‌ చేయమన్నారు.

కానీ ఈ ఆన్సర్‌ కాస్తా తప్పైంది. ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం అనిల్‌ కుంబ్లే. 1990లో అనిల్‌ కుంబ్లే.. మాంచెస్టర్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌ తో జరిగిన టెస్టులో అరంగేట్రం చేశాడు. సరిగ్గా ఇదే మ్యాచ్‌లో మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌.. టెస్టులలో తన తొలి శతకాన్ని నమోదుచేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 68 పరుగులు చేసిన సచిన్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 119 పరుగులు చేశాడు. అరంగేట్ర బౌలర్‌ కుంబ్లే.. ఈ టెస్టులో మూడు వికెట్లు తీశాడు. ఈ మ్యాచ్‌ పేలమైన డ్రాగా ముగిసింది.

