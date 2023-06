June 8, 2023 / 06:57 PM IST

WTC Final 2023 : ప్ర‌పంచ‌ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్ తొలిరోజు విఫ‌ల‌మైన భార‌త బౌల‌ర్లు రెండో రోజు విజృంభించారు. పేస‌ర్ సిరాజ్ నాలుగు వికెట్లు తీయ‌డంతో 469 ప‌రుగుల వ‌ద్ద‌ ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో ప్యాట్ క‌మిన్స్(9) భారీ షాట్‌కు ప్ర‌య‌త్నించి ర‌హానే చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా ఆలౌట్ అయింది. ట్రావిస్ హెడ్(163), స్టీవ్ స్మిత్‌(121) సంచ‌ల‌న ఆట‌తో ఆసీస్‌కు భారీ స్కోర్‌కు బాట‌లు వేశారు. చివ‌ర్లో అలెక్స్ క్యారీ (48) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టు స్కోర్ 450 దాటించాడు.

ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోర్ 95తో రెండో రోజు క్రీజులోకి వ‌చ్చిన స్మిత్ సెంచ‌రీ సాధించాడు. సిరాజ్ ఓవ‌ర్లో రెండు ఫోర్లు బాది వంద‌కు చేరువ‌య్యాడు. మ‌రోవైపు దూకుడు పెంచిన‌ ట్రావిస్ హెడ్(163)ను సిరాజ్ ఔట్ చేసి టీమిండియాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత షమీ అద్భుత బంతితో ఐపీఎల్ సెంచ‌రీ హీరో కామెరూన్ గ్రీన్(6)ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. అప్ప‌టికే సెంచ‌రీ కొట్టిన స్టీవ్ స్మిత్‌(121)ను లార్డ్స్ శార్దూల్ బౌల్డ్ చేశాడు. రెండో సెష‌న్‌లో త‌న తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే అత‌ను స్మిత్‌ను వెన‌క్కి పంపాడు.

ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన కీప‌ర్ అలెక్స్ క్యారీ (48), మిచెల్ స్టార్క్‌(0)తో ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాలి అనుకున్నాడు. కానీ, సిరాజ్ ఓవ‌ర్లో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ ఒంటి చేత్తే విసిరిన త్రోకు స్టార్క్ ర‌నౌట‌య్యాడు. దాంతో, ఆసీస్ 7 వికెట్లు కోల్పోయింది. హ‌ఫ్ సెంచ‌రీకి చేరువైన అలెక్స్ క్యారీ (48)ని జ‌డేజా ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన నాథ‌న్ లియాన్(9), క‌మిన్స్‌ను సిరాజ్ వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఔట్ చేసి ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్‌కు తెర‌దించాడు. దాంతో, టెస్టులో 50 వికెట్ల మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు.

