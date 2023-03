March 11, 2023 / 11:53 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టులో.. ఇండియా(India) మూడ‌వ రోజు త‌న తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి వికెట్ న‌ష్టానికి 129 ర‌న్స్ చేసింది. ఇవాళ ఉద‌యం ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) 35 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం గిల్‌(Gill), పుజారాలు క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. గిల్ 65, పుజారా 22 ర‌న్స్‌తో ఆడుతున్నారు.

Fifth Test fifty for Shubman Gill 👏 #WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/VJoLfVSeIF pic.twitter.com/3OAjvkF1KB

శుభ‌మ‌న్ గిల్ (Shubman Gill)టెస్టుల్లో అయిదో హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. గిల్ త‌న ఇన్నింగ్స్‌లో 119 బంతుల్లో అయిదు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 65 ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌ను ఇంకా క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. అయితే తొలి వికెట్‌కు రోహిత్‌తో క‌లిసి గిల్ 74 ర‌న్స్ జోడించారు. ఇవాళ తొలి సెష‌న్‌లో ఇండియా 93 ర‌న్స్ చేసింది.

That's Lunch 🍽️ on Day 3⃣ of the Fourth #INDvAUS Test!

A great morning session for #TeamIndia 🇮🇳 as we move to 129/1

We will be back for the second session shortly!

Follow the match ▶️ https://t.co/8DPghkx0DE@mastercardindia pic.twitter.com/r0CHvFnrKC

— BCCI (@BCCI) March 11, 2023