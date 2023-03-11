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Shubman Gill: గిల్ హాఫ్ సెంచ‌రీ.. ఇండియా 129/1

Shubman Gill: గిల్ టెస్టుల్లో అయిదో హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న ఫోర్త్ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అత‌ను 65 ర‌న్స్‌తో ఆడుతున్నాడు. లంచ్ టైమ్‌కు ఇండియా వికెట్ న‌ష్టానికి 129 ర‌న్స్ చేసింది.

Shubman Gill: గిల్ హాఫ్ సెంచ‌రీ.. ఇండియా 129/1

అహ్మాదాబాద్‌: ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టులో.. ఇండియా(India) మూడ‌వ రోజు త‌న తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి వికెట్ న‌ష్టానికి 129 ర‌న్స్ చేసింది. ఇవాళ ఉద‌యం ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) 35 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం గిల్‌(Gill), పుజారాలు క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. గిల్ 65, పుజారా 22 ర‌న్స్‌తో ఆడుతున్నారు.

శుభ‌మ‌న్ గిల్ (Shubman Gill)టెస్టుల్లో అయిదో హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. గిల్ త‌న ఇన్నింగ్స్‌లో 119 బంతుల్లో అయిదు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 65 ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌ను ఇంకా క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. అయితే తొలి వికెట్‌కు రోహిత్‌తో క‌లిసి గిల్ 74 ర‌న్స్ జోడించారు. ఇవాళ తొలి సెష‌న్‌లో ఇండియా 93 ర‌న్స్ చేసింది.

పుజారా వ్య‌క్గితంగా మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాపై టెస్టుల్లో రెండు వేల ప‌రుగులు స్కోర్ చేశాడు.

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