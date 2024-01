January 30, 2024 / 11:00 AM IST

Shamar Joseph : అరంగేట్రం సిరీస్‌లోనే క్రికెట్ ప్రంచాన్ని నివ్వెర‌ప‌రిచిన వెస్టిండీస్ యువ‌ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(Shamar Joseph) టీ20 లీగ్స్‌లోనూ స‌త్తా చాటేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఈ గ‌బ్బా టెస్టు హీరో పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌( Pakistan Super League)లో ఆడేందుకు ఓకే చెప్పాడు. పెషావ‌ర్ జ‌ల్మీ(Peshawar Zalmi) జ‌ట్టుతో 24 ఏండ్ల పేస‌ర్ ఒప్పందం చేసుకున్నాడు.

గ‌స్ అట్కిన్స‌న్ (Gus Atkinson)స్థానంలో కొన్ని మ్యాచ్‌ల‌కు ష‌మ‌ర్‌ను తీసుకున్న‌ట్టు పెషావ‌ర్ మేనేజ్‌మెంట్ వెల్ల‌డించింది. ఆ త‌ర్వాత ష‌మ‌ర్ అబూదాబీ వేదికగా జ‌రిగే ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ టీ20 లీగ్‌లో దుబాయ్ క్యాపిట‌ల్స్ త‌ర‌ఫున బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నాడు.

Off the back of his heroics, rising star ⭐ Shamar Joseph joins the fray for HBL PSL 9 🎊#HBLPSL9 pic.twitter.com/DZhTqVwRgg

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) January 29, 2024