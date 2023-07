Shahid Afridi: కూతురు పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేసిన షాహిద్ అఫ్రీది

July 13, 2023 / 01:15 PM IST

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట‌ర్ షాహిద్ అఫ్రీది(Shahid Afridi) చిన్న కూతురు అక్సా పెళ్లి గ‌త ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో జ‌రిగింది. న‌సీర్ నాసిర్‌ను ఆమె పెళ్లాడాంది. అయితే ఇటీవ‌ల జూలై ఏడ‌వ తేదీన రుక్స‌తి సెర్మ‌నీ జ‌రిగింది. ఆ వేడుక‌లో అక్సా ధ‌గ‌ధ‌గా మెరిసిపోయింది. ఆ ఫోటోల‌ను అత‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశాడు. తండ్రీ కూతుళ్లు ఇద్దరూ భావోద్వేగానికి లోన‌వుతున్న ఆ ఫోటోలు అంద‌ర్నీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి.

Meri pyari beti- it seems like yesterday when I cradled you in my arms – and on that day, I promised myself I would never leave your side. Although you’re about to begin a new chapter in your life, you’ll always have my heart because I’m the man who loved you first. 😌 May Allah… pic.twitter.com/CdhniCJW8b

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 8, 2023