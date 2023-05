May 29, 2023 / 09:29 PM IST

IPL 2023 : ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ భారీ స్కోర్ చేసింది. సొంత గ్రౌండ్‌లో టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు దంచి కొట్టారు. గ‌త మ్యాచ్ సెంచ‌రీ హీరో విఫ‌ల‌మైనా.. సాయి సుద‌ర్శ‌న్‌(96 : 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు), వృద్ధిమాన్ సాహా(54 : 39 బంతుల్లో5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌)హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగారు. దాంతో గుజ‌రాత్ 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 214 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఐపీఎల్ ఫైన‌ల్లో రికార్డు స్కోర్ చేసిన జ‌ట్టుగా గుజ‌రాత్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. 2016 ఫైన‌ల్లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరుపై స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ కొట్టిన‌ 208/7 స్కోర్‌ను అధిగ‌మించింది.

Innings break!

Gujarat Titans set a mammoth target of 215 for the Chennai Super Kings 👌🏻

This will take some beating and we’re in for an entertaining run-chase in the FINAL folks 🙌

