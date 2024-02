February 24, 2024 / 05:36 PM IST

Sachin Tendulkar : భార‌త క్రికెట్ దిగ్గ‌జం స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) క‌శ్మీర్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో సర‌దాగా, సంద‌డిగా గ‌డుపుతున్నాడు. స్థానిక కుర్రాళ్ల‌తో గ‌ల్లీ క్రికెట్ ఆడుతూ.. మంచు వ‌ర్షాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మ‌స్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ తాజాగా త‌న‌ వీర‌భిమానిని క‌లిశాడు. దివ్యాంగుడైన‌ క్రికెట‌ర్ అమిర్ హుస్సేన్‌ లోనె (Amir Hussain Lone)ను క‌ల‌సి అత‌డికి బ్యాట్‌ను కానుక‌గా ఇచ్చాడు. క్రికెట్ లెజెండ్ త‌న‌ను క‌ల‌వ‌డ‌మే కాకుండా గుర్తుండిపోయే బ‌హుమ‌తి ఇవ్వ‌డంతో అమిర్ గాల్లో తేలిపోతున్నాడు. సచిన్, అమిర్‌తో మాట్లాడుతున్న వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

క‌శ్మీర్‌కు చెందిన అమిర్ చేతులు లేకున్నా క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్నాడు. మెడ‌, గ‌ద‌వ సాయంతో బ్యాట్ పట్టుకొని క్రికెట్ ఆడుతున్న అత‌డి వీడియో కొన్ని రోజుల క్రితం సోష‌ల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియో చూసిన మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ అమిర్‌పై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురిపించాడు. నువ్వు అసాధ్యాన్ని చేసి చూపించావ్. ఎంద‌రికో స్ఫూర్తిగా నిలిచిన నిన్ను ఏదో ఒక‌రోజు నిన్ను క‌లుస్తాను అని పోస్ట్ పెట్టాడు.

To Amir, the real hero. Keep inspiring!

It was a pleasure meeting you. pic.twitter.com/oouk55lDkw

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 24, 2024