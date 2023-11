SA vs AFG: అజ్మతుల్లా సెంచరీ మిస్.. సఫారీల లక్ష్యం ఎంతంటే..!

November 10, 2023 / 06:09 PM IST

SA vs AFG: వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో సెమీస్‌ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే భారీతేడాతో నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌ చేతులెత్తేసింది. టోర్నీ ఆసాంతం నిలకడగా రాణిస్తున్న టాపార్డర్‌ బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. ఆల్‌ రౌండర్‌ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (107 బంతుల్లో 97 నాటౌట్‌, 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) తృటిలో సెంచరీ కోల్పోయాడు. అజ్మతుల్లా ఆదుకోవడంతో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తమ ఆఖరి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 244 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. మరి పటిష్టమైన బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ ఉన్న దక్షిణాఫ్రికాను అఫ్గాన్‌ బౌలర్లు ఏ మేరకు కట్టడి చేయగలుగుతారు..? అన్నది ఆసక్తికరం.

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన అఫ్గాన్‌ మరో ఆలోచన లేకుండా మొదట బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్లు రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్‌ (22 బంతుల్లో 25, 3 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌), ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (30 బంతుల్లో 15, 3 ఫోర్లు)లు తొలి వికెట్‌కు 41 పరుగులు జోడించారు. కానీ నాలుగు పరుగుల వ్యవధిలో అఫ్గాన్ ఓపెనర్లతో పాటు కెప్టెన్‌ హష్మతుల్లా షాహిది (2) వికెట్లను కోల్పోయింది. 45 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన అఫ్గాన్‌ను రెహ్మత్‌ షా (46 బంతుల్లో 26, 2 ఫోర్లు), అజ్మతుల్లా ఆదుకునే యత్నం చేశారు. ఈ జోడీ నాలుగో వికెట్‌కు 49 పరుగులు జోడించింది.

A run out off the last ball of the innings, and Azmatullah Omarzai is stranded on 97* 😮

Afghanistan were 116/6 at one point, but a spirited fightback means South Africa means 246 to win 🎯 https://t.co/5E3ISPlJRR #SAvAFG #CWC23 pic.twitter.com/nOdF9x2E0R

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 10, 2023