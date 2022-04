RR vs KKR | రెండో వికెట్ కోల్పోయిన రాజస్థాన్.. శాంసన్ వికెట్ డౌన్

April 18, 2022 / 08:59 PM IST

కోల్‌కతాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ బ్యాటర్లు రెచ్చిపోయి ఆడుతున్నారు. అయితే వాళ్లకు అడపాదడపా కేకేఆర్ బౌలర్లు షాకులిస్తూనే ఉన్నారు. అంతకుముందు పదో ఓవర్లో దేవదత్ పడిక్కల్‌(24)ను సునీల్ నరైన్ అవుట్ చేశాడు. అదే ఓవర్లో భారీ సిక్సర్ కొట్టిన పడిక్కల్ మరో భారీ షాట్ ఆడేందుకు ప్రయత్నించి క్లీన్‌బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ సంజు శాంసన్ (38)ను మరో విండీస్ ఆటగాడు ఆండ్రీ రస్సెల్ అవుట్ చేశాడు.

పదహారో ఓవర్లో బౌలింగ్‌కు వచ్చిన రస్సెల్.. రెండో బంతికే శాంసన్‌ను వెనక్కు పంపాడు. అతను వేసిన స్లోవర్ బాల్‌ను భారీ షాట్ ఆడేందుకు శాంసన్ ప్రయత్నించాడు. అతిపెద్ద బౌండరీ ఉన్న మిడ్‌వికెట్ వైపు గాల్లోకి లేపాడు. దాన్ని అక్కడే ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న శివమ్ మావి సులభంగా అందుకోవడంతో శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. 164 పరుగుల వద్ద రాజస్థాన్ జట్టు రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.

