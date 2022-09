September 15, 2022 / 08:47 PM IST

టెన్నిస్ స్టార్ రోజర్ ఫెదరర్ ఆటకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. వచ్చే వారం జరిగే లేవర్ కప్ అనంతరం టెన్నిస్‌కు గుడ్‌బై చెప్తున్నట్లు ప్రకటించాడీ స్టార్ ప్లేయర్. లండన్ వేదికగా జరిగే ఈ టోర్నమెంట్‌లోనే ఈ 41 ఏళ్ల స్టార్‌ ఆడతాడు. తన 24 ఏళ్ల కెరీర్‌లో 20 గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ సాధించిన ఫెదరర్ తన రిటైర్‌మెంట్‌ను ప్రకటిస్తూ వాయిస్ మెసేజ్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.

1998లో ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్‌గా మారిన అనంతరం కెరీర్‌లో మొత్తం 1526 సింగిల్స్ మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఫెదరర్.. వీటిలో 1251 మ్యాచుల్లో గెలిచాడు. అలాగే 103 సింగిల్స్ టైటిళ్లు సాధించాడు. వీటి ద్వారా సుమారు 13 కోట్ల డాలర్లు సంపాదించాడు.

‘ఇది చేదు నిర్ణయమే కానీ.. ఇప్పటి వరకు నాకు ఈ టూర్ ఇచ్చిన అనుభవాలను మిస్ అవుతానని నాకు తెలుసు’ అని తన రిటైర్‌మెంట్ సందేశంలో ఫెదరర్ చెప్పాడు. గతేడాది వింబుల్డన్‌లో చివరగా కాంపిటీటీవ్ మ్యాచ్ ఆడిన ఫెదరర్.. ఆ తర్వాత ఆటకు దూరమయ్యాడు. వచ్చే వారం జరిగే లేవర్ కప్‌లో అతను చివరగా పాల్గొననున్నాడు.

