RCB vs PBKS | చేతులెత్తేసిన బెంగళూరు బ్యాటింగ్.. పంజాబ్ ఘనవిజయం

ప్లేఆఫ్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ జట్టు అద్భుతంగా రాణించింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కుద దిగిన ఆ జట్టుకు జానీ బెయిర్‌స్టో (66), లియామ్‌లివింగ్‌స్టన్ (70) భారీ స్కోరు అందించారు. వీళ్లిద్దరూ ధాటిగా ఆడటంతో పంజాబ్ 209 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో బెంగళూరుకు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది.

ఫామ్‌లోకి వచ్చినట్లే కనిపించిన కోహ్లీ (20) దురదృష్టవశాత్తూ అవుటవగా.. ఫామ్‌లో ఉన్న కెప్టెన్ డుప్లెసిస్ (10) కూడా నిరాశ పరిచాడు. తర్వాత వచ్చిన పటీదార్ (26) కొంత పోరాడినా.. మరో యువ ఆటగాడు లోమ్రోర్ (6) విఫలమయ్యాడు. కాసేపు స్టార్ ఆటగాడు గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ (35) గెలిపించేలా కనిపించాడు కానీ.. భారీ షాట్లు ఆడలేకపోయాడు. ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న దినేష్ కార్తీక్ (11) కూడా విఫలమవడంతో బెంగళూరు ఓటమి ఖాయమైంది.

చివర్లో షాబాజ్ అహ్మద్ (9), హర్షల్ పటేల్ (11), హసరంగ (1) స్వల్పస్కోర్లు మాత్రమే చేశారు. సిరాజ్ (9 నాటౌట్), జోష్ హాజిల్‌వుడ్ (7 నాటౌట్) జట్టు ఆలౌట్ అవకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి బెంగళూరు జట్టు 9 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులే చేయగలిగింది. పంజాబ్ జట్టు 54 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది.

పంజాబ్ బౌలర్లలో రబాడ 3 వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకోగా.. రిషి ధావన్, రాహుల్ చాహర్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసుకున్నారు. హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, అర్షదీప్ కూడా తలో వికెట్ తీశారు. ఈ విజయంతో పంజాబ్ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నాయి. బెంగళూరు జట్టు తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తేనే ప్లేఆఫ్స్ చేరుతుంది. లేదంటే ఇక ప్లేఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించలేదు.

