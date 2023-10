October 20, 2023 / 12:05 PM IST

Ravindra Jadeja | వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో భాగంగా జ‌రిగిన ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్‌ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌ (Bangladesh)ను చిత్తు చేసింది. టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బంగ్లాదేశ్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో భారత్‌ 41.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లకు 261 పరుగులు చేసింది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీ (Virat Kohli) చెలరేగి ఆడాడు. 97 బంతుల్లో 103 నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. అందులో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో అజేయ సెంచరీతో చెలరేగాడు.

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఫీల్డింగ్‌లో స‌త్తా చాటాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌పై జడేజా సూపర్ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. మ్యాచ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా వేసిన 43వ ఓవర్‌లో ముష్ఫికర్ రహీమ్‌ బ్యాక్‌వర్డ్ పాయింట్‌లో షాట్ కొట్టగా.. డైవింగ్ చేసి జడేజా క్యాచ్ అందుకున్నాడు. అయితే జడేజా ఫీల్డింగ్‌కు ఫిదా అయిన బీసీసీఐ మ్యాచ్ అనంత‌రం బెస్ట్ ఫీల్డర్ అవార్డుతో సత్కరించింది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.’

— BCCI (@BCCI) October 20, 2023