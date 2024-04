April 19, 2024 / 11:26 PM IST

CSK vs LSG : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో వ‌రుస ఓట‌ములు.. ప్లే ఆఫ్స్ రేసుకు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పోటీ. ఈ నేప‌థ్యంలో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) సొంత గ‌డ్డ‌పై పంజా విసిరింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌ (Chennai Super Kings)కు చుక్క‌లు చూపిస్తూ.. హ్యాట్రిక్ ఓట‌మి త‌ప్పించుకుంది. చెన్నై త‌ర‌పుముక్క మ‌థీశ ప‌థిర‌న పాచిక పార‌ని వేళ‌.. ల‌క్నో ఓపెన‌ర్లు ఆక‌లిగొన్న పులుల్లా విరుచుకుప‌డ్డారు. కేఎల్ రాహుల్(82) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌గా.. ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(54) తొలిసారి విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. డికౌట్ ఔటైనా నికోల‌స్ పూర‌న్(23 నాటౌట్), మార్క‌స్ స్టోయినిస్‌(8 నాటౌట్)లు ధ‌నాధ‌న్ ఆడి ల‌క్నోకు 8 వికెట్ల విజ‌యాన్ని క‌ట్ట‌బెట్టారు. దాంతో, ముచ్చ‌ట‌గా మూడో విజ‌యంపై క‌న్నేసిన చెన్నైకి ల‌క్నోలో పెద్ద షాక్ త‌గిలింది.

చెన్నై నిర్దేశించిన 177 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ల‌క్నో ఓపెన‌ర్లు కేఎల్ రాహుల్(82), క్వింట‌న్ డికాక్‌(54)లు ఆకాశ‌మే హద్దుగా చెల‌రేగారు. ఇద్ద‌రూ పోటాపోటీగా బౌండ‌రీలతో విరుచుకుప‌డ్డారు. దాంతో ల‌క్నో ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ఏకంగా 54 ర‌న్స్ చేసింది. ఈ జోడీని విడ‌దీసేందుకు గైక్వాడ్ బౌల‌ర్ల‌ను మార్చిన ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. క్రీజులో పాతుకుపోయిన రాహుల్, డికాక్‌లు తొలి వికెట్‌కు 134 ప‌రుగు రికార్డు భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు.

ముస్తాఫిజుర్ డేంజ‌ర‌స్ డికాక్‌ను వెన‌క్కి పంపినా.. నికోల‌స్ పూర‌న్(23 నాటౌట్) వ‌స్తూ వ‌స్తూనే సిక్స‌ర్లు, ఫోర్ల‌తో త‌న త‌డాఖా చూపించాడు. 16 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మైన ద‌శ‌లో జ‌డేజా స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్‌తో రాహుల్ ఇన్నింగ్స్‌కు తెర‌దించాడు. అయినా అప్ప‌టికే ల‌క్నో గెల‌పు న‌ల్లేరు మీద న‌డ‌కలా మారింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన స్టోయినిస్(8 నాటౌట్) స‌హ‌కారంతో పూర‌న్ ల‌క్నోను విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చాడు.

ల‌క్నో గ‌డ్డ‌పై చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఆదిలో త‌డ‌బ‌డిని మిడిలార్డ‌ర్ అండ‌తో నిల‌బ‌డింది. స్టార్ ఓపెన‌ర్లు ర‌చిన్ ర‌వింద్ర‌(0), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(17)లు త‌క్కువకే వెనుదిరిగినా.. బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్‌లో ముందొచ్చిన‌ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(57 నాటౌట్) అర్ధ శ‌త‌కంతో ఆదుకున్నాడు. మాస్ట‌ర్ స్ట్రోక‌ర్ అజింక్యా ర‌హానే(36) ఔటయ్యాక జ‌డ్డూ జ‌త‌గా మోయిన్ అలీ(30) దంచాడు. బిష్ణోయ్ ఓవ‌ర్లో అలీ హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల‌తో అల‌రించ‌గా.. చివ‌ర్లో మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(28 నాటౌట్) త‌న స్ట‌యిల్లో బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగాడు. య‌శ్ ఠాకూర్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో మ‌హీ రెండు ఫోర్లు, ఒక‌ సిక్స‌ర్ బాదాడు. దాంతో, చెన్నై నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 176 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఎల్ఎస్‌జీ బౌల‌ర్లలో కృనాల్ పాండ్యా రెండు, బిష్ణోయ్ ఒక‌ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

