Rafael Nadal : మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ర‌ఫెల్ నాదల్(Rafael Nadal) మ‌ళ్లీ కోర్టులో అడుగుపెట్ట‌బోతున్నాడు. 22 గ్లాండ్ స్లామ్ టైటిళ్లు నెగ్గిన ర‌ఫా తొడ కండ‌రాల గాయం నుంచి కోలుకున్నాడు. అత‌డు త్వ‌ర‌లోనే బార్సిలోనా ఓపెన్‌(Barcelona Open)లో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతున్నాడు. తొలి రౌండ్‌లో నాద‌ల్ ఇట‌లీ టెన్నిస్ సంచ‌ల‌నం ఫ్లావికో కొబొల్లి(Flavico Cobolli)తో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు.

ఈ ఏడాది ఆరంభంలో బ్రిస్బేన్ ఓపెన‌తో పున‌రాగ‌మ‌నం చేసిన నాద‌ల్ క్వార్ట‌ర్స్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టాడు. తొడ కండ‌రాల గాయం తిర‌గ‌బెట్ట‌డంతో అనూహ్యంగా స్వ‌దేశానికి బ‌య‌ల్దేరాడు. అక్క‌డే చికిత్స తీసుకున్న స్పెయిన్ బుల్.. త‌న అకాడ‌మీలో రాకెట్‌తో సుదీర్ఘంగా సాధ‌న చేశాడు.

12-time Barcelona champ Rafael Nadal kicks off his 2024 clay season against Flavio Cobolli!

Winner faces Alex de Minaur. pic.twitter.com/uK55tzH0E2

