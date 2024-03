March 1, 2024 / 11:43 AM IST

Miami Open : గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీల త‌ర్వాత బాగా పాపుల‌ర్ అయిన మియామీ ఓపెన్‌(Miami Open) మ‌రో 16 రోజుల్లో మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఏటీపీ మాస్ట‌ర్స్ 1000 ఈవెంట్స్‌లో ఒక‌టైన ఈ మెగా టోర్నీలో స్టార్ ప్లేయ‌ర్లు బ‌రిలోకి దిగుతున్నారు. బ్రిట‌న్ టెన్నిస్ స్టార్ ఎమ్మా రాడుకానూ (Emma Raducanu), అమెరికా న‌ల్ల క‌లువ‌ వీన‌స్ విలియ‌మ్స్‌(Venus Williams)లు వైల్డ్‌కార్ట్ ఎంట్రీ ద‌క్కించుకున్నారు.

అనారోగ్యం కార‌ణంగా 8 నెల‌లు బ్రేక్ తీసుకున్న రాడుకానూ ప్ర‌స్తుతం 252 ర్యాంక్‌లో ఉంది. దాంతో, త‌క్కువ ర్యాంక్ వ‌ల్ల ఆమె ప్రీమియ‌ర్ డ‌బ్ల్యూటీఏ టోర్న‌మెంట్‌కు అర్హ‌త సాధించ‌లేక‌పోయింది. అందుక‌నే వైల్డ్‌కార్ట్ ఎంట్రీతో మియామీ ఓపెన్‌లో ఆడ‌నుంది.

Welcome your Wildcards! ⭐️

Thrilled to see familiar faces back at this year’s edition of the Miami Open!

Click here to learn more ➡️ https://t.co/z4gyS8xsma pic.twitter.com/1EAffIBS01

— Miami Open (@MiamiOpen) February 29, 2024