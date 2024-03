March 12, 2024 / 06:52 PM IST

PV Sindhu | గాయం నుంచి కోలుకుని ఇటీవలే రీఎంట్రీ ఇచ్చిన భారత బ్యాడ్మింటన్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ పివి సింధు.. ఆల్‌ ఇంగ్లండ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో రెండో రౌండ్‌లోకి ప్రవేశించింది. మంగళవారం ఆమె 21-10 తేడాతో జర్మనీ ప్రత్యర్థి యొన్నె లి పై గెలిచింది. తొలి రౌండ్‌ తర్వాత గాయం కారణంగా మ్యాచ్‌ నుంచి లి తప్పుకోవడంతో సింధును విజేతగా ప్రకటించారు. రెండో రౌండ్‌లో సింధు.. దక్షిణకొరియాకు చెందిన వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ప్లేయర్‌ అన్‌ సె యంగ్‌తో తలపడనుంది.

ప్రపంచ 11వ ర్యాంకర్‌గా ఉన్న సింధు.. ఇటీవలే పారిస్‌ వేదికగా ముగిసిన ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో సింధు క్వార్టర్స్‌లోనే నిష్క్రమించింది. కాగా ఆల్‌ ఇంగ్లండ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ రెండో రౌండ్‌లో సింధు ఎదుర్కోనున్న అన్‌ సె యంగ్‌తో ఇప్పటివరకూ ఆరుసార్లు తలపడింది. ఈ ఆరుసార్లూ సింధుకు ఓటమే ఎదురైంది.

P.V Sindhu cruises into Pre-QF of prestigious All England Championships.

Sindhu won the 1st game of R! match 21-10; her opponent WR 26 Yvonne Li retired after that due to injury. #YAE24 pic.twitter.com/5sCz9ovNwa

— India_AllSports (@India_AllSports) March 12, 2024