February 16, 2023 / 05:02 PM IST

ముంబై: క్రికెట‌ర్ పృథ్వీ షాతో అభిమానులు గొడ‌వ ప‌డ్డారు. ఈ ఘ‌ట‌న ముంబైలో జ‌రిగింది. ఆ ఘ‌ట‌న‌లో 8 మందిపై కేసును రిజిస్ట‌ర్ చేశారు. సెల్ఫీలు ఇచ్చేందుకు పృథ్వీ షా నిరాక‌రించ‌డంతో.. ఆ క్రికెట‌ర్ అభిమానులు అత‌నిపై దాడి చేశారు. క్రికెటర్ కారును ఛేజ్ చేసి.. బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌తో అటాక్ చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన పూర్తి వివ‌రాలు ఇలా ఉన్నాయి.

#cricketer Prithvi Shaw had a fight with a fan group late at night in Mumbai..#PrithviShaw #BCCI@PrithviShaw @MumbaiPolice @DGPMaharashtra @BCCI pic.twitter.com/lYCrwQkHFg

— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) February 16, 2023