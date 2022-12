Ricky Ponting | అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుని విధుల్లోకి చేరిన రికీ పాంటింగ్‌.. ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడి..!

December 3, 2022 / 01:45 PM IST

Ricky Ponting | ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ అస్వస్థత‌ నుంచి కోలుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతను పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి విధుల్లోకి చేరాడు. పెర్త్‌లో వెస్టిండీస్‌, ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న మొద‌టి టెస్ట్‌లో కామెంట‌రీ చేస్తుండ‌గా పాంటింగ్‌ అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలిసిందే. గుండెలో నొప్పి రావడంతో వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం అతను పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. శనివారం ఉదయం తిరిగి కామెంటరీ విధుల్లోకి చేరాడు. ఈ విషయాన్ని పాంటింగ్‌ స్వయంగా ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు.

పాంటింగ్ 2012లో క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. అత‌డి కెప్టెన్సీలో ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టు అత్యధిక విజయాల‌తో తిరుగులేని శ‌క్తిగా అవ‌త‌రించింది. పాటింగ్ నాయ‌క‌త్వంలో ఆసీస్‌ 77 టెస్టుల్లో 48 విజ‌యాలు సాధించింది. అంతేకాదు మొద‌టిసారి 1998లో వ‌న్డే ప్రపంచ‌క‌ప్ గెలిచిన జ‌ట్టులో రికీ పాంటింగ్ స‌భ్యుడు. ఆ త‌ర్వాత అత‌ని కెప్టెన్సీలో ఆసీస్ 2003, 2007 ప్రపంచ ఛాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా పాంటింగ్ బాధ్యత‌లు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

I had my little mate JL looking after me and I'm back here shiny and new this morning. Ready for a good day of Test cricket after missing the best part of yesterday. https://t.co/w98EUZCS8E

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) December 3, 2022