July 28, 2024 / 06:59 PM IST

Manu Bhaker | పారిస్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఒలింపిక్స్‌లో పది మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో కాంస్యం పతకం సాధించింది. ఒలింపిక్స్‌లో పతకం నెగ్గిన తొలి భారతీయ మహిళా షూటర్‌గా మను భకర్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు ఒలింపిక్ మహిళల షూటింగ్ విభాగంలో భారత్‌కు లభించిన తొలి పతకం ఇదేకావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో మనుభాకర్‌కు అభినందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మను భకర్ పతకం సాధించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మను భకర్‌ సాధించిన కాంస్యం చారిత్రాత్మకమైన పతకమని అభివర్ణించారు. పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో తొలి పతకం అందించావు.. వెల్ డన్ మను భకర్‌ అంటూ అభినందించారు. కాంస్యం గెలిచినందుకు కంగ్రాచ్యులేషన్స్.. ఈ పతకం ఎంతో ప్రత్యేకమన్నారు. ఒలింపిక్స్‌లో ఇప్పటివరకు భారత్‌కు షూటింగ్ కేటగిరిలో పతకం అందించిన తొలి మహిళగా మను భకర్‌ అవతరించిగా.. నిజంగా ఇది అద్భుతమైన ఘనత అంటూ ప్రధాని ట్వీట్ చేశారు.

Heartiest congratulations to Manu Bhaker for opening India’s medal tally with her bronze medal in the 10 metre air pistol shooting event at the Paris Olympics. She is the first Indian woman to win an Olympic medal in a shooting competition. India is proud of Manu Bhaker. Her…

అలాగే, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సైతం అభినందనలు తెలిపారు. మను భాకర్‌ను చూసి భారతదేశం గర్విస్తోందని.. ఆమె ఫీట్‌ చాలా మంది క్రీడాకారులకు.. ముఖ్యంగా మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందన్నారు. ఆమె భవిష్యత్‌లో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు రాష్ట్రపతి ట్వీట్‌ చేశారు. పారిస్‌లో జరుగుతున్న ఒలింపిక్స్‌లో మను భకర్ మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్‌లో కాంస్య పతకం సాధించింది. 221.7 పాయింట్లతో మను భాకర్ మూడవ స్థానంలో నిలిచింది. దక్షిణకొరియాకు చెందిన వైజే ఓహ్ 243.2 పాయింట్లతో స్వర్ణం గెలుచుకుంది. అదే దేశానికి చెందిన వైజే కిమ్ 241.3 పాయింట్లతో రజతం గెలుచుకుంది. టైటిల్ పోరులో మను భకర్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి సరికొత్త చరిత్రను లిఖించింది. ఒలింపిక్స్‌లో షూటింగ్‌ కేటగిరిలో పతకం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె నిలిచింది.

A historic medal!

Well done, @realmanubhaker, for winning India’s FIRST medal at #ParisOlympics2024! Congrats for the Bronze. This success is even more special as she becomes the 1st woman to win a medal in shooting for India.

An incredible achievement!#Cheer4Bharat

— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2024