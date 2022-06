Deepak Chahar | అసలే టీ20 వరల్డ్ కప్ ముందుంది.. హనీమూన్ లో నీ నడుము జాగ్రత్త.. దీపక్ చాహర్ సోదరి బోల్డ్ ట్వీట్

June 4, 2022 / 03:55 PM IST

టీమిండియా నయా ఆల్ రౌండర్ దీపక్ చాహర్ ఇటీవలే ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. చాలాకాలంగా రిలేషన్ లో ఉన్న జయా భరద్వాజ్ తో జూన్ 1న అతడి వివాహం ఆగ్రాలో ఘనంగా జరిగింది. అయితే ఈ కొత్త జంట ఇప్పుడు హనీమూన్ కు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నది. ఈ క్రమంలో దీపక్ చాహర్ సోదరి మాలతి చాహర్.. తన తమ్ముడిని ఉద్దేశిస్తూ ఓ బోల్డ్ ట్వీట్ చేసింది. అసలే మూడు నెలల్లో టీ20 ప్రపంచకప్ ముందున్నదని.. హనీమూన్ లో నీ నడుము జాగ్రత్త.. అని తమ్ముడికి హితోపదేశం చేసింది.

ట్విటర్ వేదికగా మాలతి చాహర్ స్పందిస్తూ.. ‘మీ వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. దీపక్.. నీ హనీమూన్ లో నీ నడుము కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకో.. అసలే ముందు టీ20 ప్రపంచకప్ ఉంది..’ అని ట్వీట్ చేసింది.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వెస్టిండీస్ తో టీ20 సిరీస్ సందర్భంగా కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్ లో జరిగిన చివరి మ్యాచ్ లో బౌలింగ్ చేస్తూ గాయపడ్డాడు చాహర్. తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో అతడు బెంగళూరులోని నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ (ఎన్సీఏ) లోనే ఎక్కువ కాలం గడిపాడు. అదే క్రమంలో దీపక్ చాహర్ వెన్ను నొప్పికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు ఐపీఎల్-15 సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు.

చాహర్ కు కనీసం రెండు నెలల పాటు విశ్రాంతి కావాలని ఎన్సీఏ వైద్యులు సూచించారు. అయితే అక్టోబర్ లో ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్ నాటికల్లా దీపక్ చాహర్ ఫిట్ గా ఉంటాడా..? లేదా..? అన్నది అనుమానంగానే ఉంది.

Ab ladki hui humari….Wish you guys a very happy married life🧿 @deepak_chahar9 please take care of your back during your honeymoon..we have World Cup ahead 😜#family #brother #marriage #siblings pic.twitter.com/Hm2unculO7

— Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) June 3, 2022