April 23, 2024 / 05:38 PM IST

Virat Kohli : ప్ర‌పంచంలోనే మేటి క్రికెట‌ర్‌గా వెలుగొందుతున్న విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli)కి అరుదైన‌ గౌర‌వం ద‌క్కింది. అంతర్జాతీయ క్రీడా అవార్డుల వేడుక‌లో విరాట్ ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచాడు. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క లారియ‌స్ అవార్డ్స్‌(Laureus Awards)లో కోహ్లీ 50వ‌ సెంచ‌రీ అభివాదం ప్ర‌తిమ‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. అంతే.. అక్క‌డున్న‌వాళ్లంత ఒక్క‌సారిగా క‌రతాళ ధ్వ‌నుల‌తో ఆ ప్రాంతాన్ని మార్మోగించారు.

Virat Kohli’s 50th ODI TON got featured in Laureus Epic Moments of 2024. pic.twitter.com/59TapJ9CNE

అస‌మాన బ్యాటింగ్‌తో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్న కోహ్లీ.. నిరుడు సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన‌ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో శ‌త‌కాల మోత మోగించాడు. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్‌పై సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. క్రికెట్ లెజెండ్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) పేరిట ఉన్న 49 వ‌న్డే శ‌త‌కాల‌ రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు. ఆ క్ష‌ణం గ్యాల‌రీలో కూర్చున్న స‌చిన్ చ‌ప్ప‌ట్లు కొడుతూ విరాట్‌ను అభినందించాడు.

అందుకు ప్ర‌తిగా ఈ ర‌న్ మెషిన్ త‌న ఆరాధ్య ఆటగాడికి న‌మ‌స్క‌రిస్తున్న‌ట్టు అభివాదం చేశాడు. ఆ ఫొటో అప్ప‌ట్లో వైర‌ల్ అయింది. ఇప్పుడు అదే ఫొటోను స్పెయిన్‌లోని మాడ్రిడ్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ లారియ‌ల్ అవార్డ్స్ కార్య‌క్ర‌మ‌లో నిర్వాహ‌కులు ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

నిరుడు ప‌లు ఆట‌ల్లో అద్భుత ప్రతిభ క‌న‌బ‌రిచినవాళ్ల‌కు లారియ‌స్ అవార్డు అందుకున్నారు. టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్ (Novak Ddjokovic) లారియ‌స్ ‘వ‌ర‌ల్డ్ స్పోర్ట్స్‌మాన్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ విజేత‌గా నిలిచాడు. సాక‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజేత స్పెయిన్‌కు ‘టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు ద‌క్కింది. అమెరికా టీనేజ్ జిమ్నాస్ట్ సైమ‌న్ బిల్స్(Simon Biles) ‘క‌మ్‌బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు ఎగురేసుక‌పోయింది.

The 2024 Laureus World Comeback of the Year Award winner is Simone Biles 🏆

The iconic gymnast made a record-breaking return to competition last year, winning four gold medals in the World Championship including a record sixth all-around title. #Laureus24 pic.twitter.com/JyzBWEoZ6c

— Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024