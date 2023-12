December 20, 2023 / 01:00 PM IST

IPL Auction 2024: ఇంగ్లండ్ టీ20 జట్టు ఓపెనర్‌ ఫిలిప్‌ సాల్ట్‌ టీ20లలో శతకాలతో మోతెక్కిస్తున్నాడు. వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్న సాల్ట్‌ను నిన్న దుబాయ్‌లో ముగిసిన ఐపీఎల్‌ వేలంలో ఏ ఫ్రాంచైజీ కూడా పట్టించుకోలేదు. ఫ్రాంచైజీలు విస్మరించాయనే బాదో లేక మరే కారణమో గానీ వెస్టిండీస్‌ బౌలర్లను మాత్రం ఈ బ్యాటర్‌ ఉతికారేశాడు. టరోబా వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన నాలుగో టీ20లో 57 బంతుల్లోనే ఏడు బౌండరీలు, ఏకంగా పది భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 11 పరుగులు చేశాడు. మూడో మ్యాచ్‌లో కూడా సాల్ట్‌.. 56 బంతుల్లోనే నాలుగు బౌండరీలు, తొమ్మిది భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 109 పరుగులు చేసిన విషయం విదితమే.

గత సీజన్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ఆడిన సాల్ట్‌ను ఈ ఏడాది రిటెన్షన్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా ఢిల్లీ వేలానికి వదిలేసింది. ఆ సీజన్‌లో సాల్ట్‌ రూ. 2 కోట్లతో క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ఆడినా అంతగా ప్రభావం చూపలేదు. అయితే హిట్టర్‌గా పేరున్న సాల్ట్‌ను నిన్నటి వేలంలో భారీ ధర దక్కించుకుంటాడని విశ్లేషకులు భావించినా పది ఫ్రాంచైజీలూ అతడిని పక్కనబెట్టేశాయి.

Unsold in 2024😳😳

Lastly he played for DC

“Unsold in IPL 2024 auction, Phil Salt smashes records hours later in England’s big win over West Indies”

2 Back to Back centuries in T20 International against WI in WI 🫡#PhilipSalt #WIvENG #ENGvWI pic.twitter.com/bjAO6yDB7s

— Shiv Mohan (@shivmohan_1991) December 20, 2023